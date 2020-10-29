Раскрыта личность террориста из Ниццы

Преступник, совершивший теракт в Ницце, является 21-летним выходцем из Туниса, который недавно прибыл из Италии, сообщил депутат Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) Эрик Чиотти.

«Теракт в Ницце устроил уроженец Туниса, лишь недавно прибывший во Францию c Лампедузы (Италия – прим. ВЗГЛЯД). В связи с санитарным кризисом и ситуацией в сфере безопасности все процедуры предоставления виз и убежища лицам, прибывающим из стран в зоне риска, должны быть приостановлены», – написал Эрик Чиотти в своем Twitter.

В свою очередь первый вице-мэр Ниццы Антони Боре сообщил другие подробности происшествия. По его словам, первым оповестил полицию прохожий, воспользовавшись тревожной кнопкой на перекрестке возле собора. На место быстро прибыл патруль в составе трех муниципальных полицейских, дежуривший поблизости. Один из них произвел два выстрела внутри церкви для нейтрализации нападавшего. Террорист, однако, успел до этого смертельно ранить ножом служащего собора и перерезать горло пожилой прихожанке. Другой женщине удалось выбежать из церкви, но она скончалась от ран вскоре после прибытия кареты скорой помощи, передает ТАСС.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после теракта в Ницце мобилизуют дополнительное число военных. Кроме того, власти республики усилили контроль безопасности за местами религиозного культа и в школах.

Напомним также, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Макрон назвал нападение под Парижем террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Президент страны высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».