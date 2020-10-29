Захарова ответила на заявления о «российском следе» в каталонском сепаратизме

Публикации в испанских СМИ о якобы поддержке деятельности каталонских сепаратистов со стороны группы россиян наносят ущерб российско-испанским отношениям и не имеют ничего общего с реальностью, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы воспринимаем это спокойно. Вызывает удивление и недоумение другое: готовность отдельных средств массовой информации верить в подобные фейки и на полном серьезе тиражировать заведомо ложные и бездоказательные, проходящие по классу желтой прессы обвинения в адрес России. Ни к чему, кроме ущерба российско-испанским отношениям, такие действия не ведут», – цитирует ТАСС Захарову.

Она подчеркнула, что обвинения в готовности предоставить сепаратистам финансовую и даже военную поддержку «зашкаливают в своей абсурдности».

«Такие заявления строятся исключительно на показаниях проходящих по делу представителей сепаратистских сил. Мы понимаем, что эти лица готовы идти на любые, даже самые невероятные авантюрные декларации лишь с одной целью: каким угодно способом интернационализировать процессы, как можно сильнее привлечь внимание мировой общественности к своему противостоянию с испанским государством. Расчет, в общем-то, понятен. Вероятно, упоминание нашей страны в данном контексте как нельзя лучше ложится на почву раздуваемой на Западе в последние годы антироссийской пропаганды и должно, по мыслям сепаратистов, выглядеть правдоподобным», – добавила дипломат.

Ранее ряд испанских СМИ выступили с утверждением, что в разгар сепаратистского кризиса в 2017 году некая группа россиян якобы предлагала экс-главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону направить в регион 10 тыс. солдат. Пресса ссылается на судью Барселоны, который расследует выделение госсредств на сепаратистский процесс. Судья основывает свои утверждения на записи разговоров 2018 года с участием каталонского политика Виктора Террадельаса с двумя сторонниками независимости региона. В свою очередь посольство России в Мадриде в шуточной форме прокомментировало утверждения прессы: «Внимание: появившаяся в испанских СМИ информация о прибытии в Каталонию 10 тыс. российских солдат является неполной. К числу солдат нужно добавить два нуля, и самое поразительное из всего этого заговора: войска должны быть переброшены на самолетах «Муха» и «Чато», собранных в Каталонии во время гражданской войны и спрятанных в безопасном месте <...> до получения через эти публикации зашифрованного приказа действовать».

Напомним, в октябре 2017 года прошел референдум о независимости Каталонии, результаты которого не признали испанские власти. В октябре 2019 года в Каталонии снова начались массовые беспорядки, а новый глава автономии Ким Торра также выступил за независимость региона. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Каталонии во время массовых акций протеста в октябре 2019 года.