Посольство России высмеяло утверждения о русских солдатах в Каталонии

Посольство России в Мадриде в шуточной форме прокомментировало утверждения ряда испанских СМИ о прибытии в Каталонию «10 тыс. российских солдат» и «российском следе» в каталонском сепаратистском кризисе.

«Внимание: появившаяся в испанских СМИ информация о прибытии в Каталонию 10 тыс. российских солдат является неполной. К числу солдат нужно добавить два нуля, и самое поразительное из всего этого заговора: войска должны быть переброшены на самолетах «Муха» и «Чато», собранных в Каталонии во время гражданской войны и спрятанных в безопасном месте <...> до получения через эти публикации зашифрованного приказа действовать», – приводит ТАСС текст шуточной публикации российского диппредставительстве на испанском языке.

Ранее ряд местных СМИ выступили с утверждением, что в разгар сепаратистского кризиса в 2017 году некая группа россиян якобы предлагала экс-главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону направить в регион 10 тыс. солдат. Пресса ссылается на судью Барселоны, который расследует выделение госсредств на сепаратистский процесс. Судья основывает свои утверждения на записи разговоров 2018 года с участием каталонского политика Виктора Террадельаса с двумя сторонниками независимости региона.

Напомним, в октябре 2017 года прошел референдум о независимости Каталонии, результаты которого не признали испанские власти. В октябре 2019 года в Каталонии снова начались массовые беспорядки, а новый глава автономии Ким Торра также выступил за независимость региона. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Каталонии во время массовых акций протеста в октябре 2019 года.