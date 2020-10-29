Добровинский возмутился лишением статуса адвоката

Александр Добровинский, который представлял в суде интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым в Москве, заявил газете ВЗГЛЯД, что обжалует решение Адвокатской палаты столицы лишить его статуса адвоката на два года.

«Такое решение Совета Адвокатской палаты меня удивило и возмутило. Я, конечно, обращусь в суд и буду его обжаловать, поскольку дорожу статусом адвоката», – сказал адвокат.

Добровинский добавил, что такое решение было для него совершенно неожиданным, так как квалификационная комиссия не признала в его действиях дисциплинарного проступка. «И лишь выдвинуло новое обвинение в нарушении этических норм, вредящих адвокатуре, без какой-либо конкретизации. Решение квалификационной комиссии было практически полностью в мою пользу. Она признала, что я не нарушал адвокатскую тайну. Все последующие обвинения зависели от этого», – отметил он.

Кроме того, адвокат добавил, что Министерство юстиции России, обладая правом прекращения статуса адвоката, такого предложения не выдвигало, однако «адвокатское сообщество оказалось гораздо более враждебным к своему же члену». «В любом случае моя деятельность, конечно, на этом не прекращается, дела я буду вести по доверенности, своих клиентов не бросаю. Для меня звание адвоката не пустые слова, я буду бороться за восстановление статуса на законных основаниях. Уверен, что моя правовая позиция правильная, и я ее буду отстаивать до конца», – подчеркнул Добровинский.

Ранее сообщалось, что Совет Адвокатской палаты лишил Добровинского статуса адвоката на два года.

Напомним, 10 сентября Минюст России заявил о намерении внести представление о прекращении статуса адвоката, защищавшего актера Михаила Ефремова, Эльмана Пашаева, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении Добровинского.

18 сентября Пашаева на год лишили статуса адвоката. Ранее он уже трижды лишался этого статуса. После этого Добровинский отметил, что будет скучать по Пашаеву.

В конце сентября в пресс-службе Адвокатской палаты Москвы сообщили, что в отношении Добровинского возбуждено второе дисциплинарное производство.