Добровинского лишили статуса адвоката

Совет Адвокатской палаты Москвы лишил Александра Добровинского, представлявшего в суде интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым в Москве, статуса адвоката на два года, сообщили в пресс-службе палаты.

«Добровинский – прекращение статуса адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, 10 сентября Минюст России заявил о намерении внести представление о прекращении статуса адвоката, защищавшего актера Михаила Ефремова, Эльмана Пашаева, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении Добровинского.

18 сентября Пашаева на год лишили статуса адвоката. Ранее он уже трижды лишался этого статуса. После этого Добровинский отметил, что будет скучать по Пашаеву.

В конце сентября в пресс-службе Адвокатской палаты Москвы сообщили, что в отношении Добровинского возбуждено второе дисциплинарное производство.