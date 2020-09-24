Против Добровинского завели второе дисциплинарное производство

В отношении Александра Добровинского, представлявшего в суде интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым в Москве, возбуждено второе дисциплинарное производство, сообщили в пресс-службе Адвокатской палаты Москвы.

«Возбуждено [по результатам рассмотрения представления ГУ Минюста по Москве] и будет рассматриваться совместно с дисциплинарным производством, ранее возбужденным президентом ФПА (Федеральной палаты адвокатов РФ)», – сообщила ТАСС представитель палаты.

Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, к мерам дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката. В последнем случае совет палаты устанавливает срок от одного до пяти лет, по истечении которых нарушитель допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса.

Напомним, 10 сентября Минюст России заявил о намерении внести представление о прекращении статуса адвоката, защищавшего актера Михаила Ефремова, Эльмана Пашаева, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении Добровинского.

18 сентября Пашаева на год лишили статуса адвоката. Ранее он уже трижды лишался этого статуса. После этого Добровинский отметил, что будет скучать по Пашаеву.

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