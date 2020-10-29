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    Пашаев рассказал, как его «умоляли» стать адвокатом Ефремова

       29 октября 2020, 15:57
    Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
    Текст: Ксения Панькова

    Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев невысоко отозвался о работе новых адвокатов актера, представлявших его в апелляционной инстанции.

    «Крайне безграмотный подход. Не было надежды. В суде говорили только, как я плохо защищал (…) Как студент ПТУ, даже не с дипломом ПТУ. Законом запрещено обсуждать работу другого адвоката», – заявил Пашаев, комментируя работу новых адвокатов Ефремова, передает РИА «Новости».

    По его мнению, апеллировать к тому, что погибший водитель не был пристегнут, – «это крайне безграмотный подход». Сторона защиты представила своего эксперта, заявившего, что Сергей Захаров не был пристегнут ремнем безопасности в момент аварии, и просила Мосгорсуд о новой экспертизе, но получила отказ.

    «Почему по 1 млн рублей перевели потерпевшим? За что? Суд взыскал 800 тыс., даже рубля больше не надо», – добавил адвокат.

    По его словам, он изначально не хотел вступать в дело Ефремова, но родственники актера настояли.

    «Меня умоляли и просили до утра, чтобы я за это дело взялся. Я говорил, что не хочу – люди из шоу-бизнеса более ранимы, им нужно больше внимания», – заключл Пашаев.

    Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

    Позже стало известно, что артист перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева. Новый адвокат Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание. Другой адвокат Ефремова, Петр Хархорин, тоже попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы. Ефремов в своей жалобе на приговор заявил о давлении со стороны бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

    В октябре Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову. Юрист Сталина Гуревич, объясняя газете ВЗГЛЯД причину смягчения приговора, заявила, что «на суд подействовало то, что Ефремов выплатил компенсацию».


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