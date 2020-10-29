В Совфеде оценили идею «ранговой» системы начисления пенсий

«Это попытка привлечь внимание к необходимости увеличивать размер пенсий. Да, это нужно делать, но не путем перераспределения, а путем увеличения объема бюджета Пенсионного фонда», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Валерий Рязанский. Так он прокомментировал инициативу депутата Госдумы Сергея Калашникова по введению ранговой системы начисления пенсий.

«Сейчас пенсии распределяются по определенному алгоритму, может быть, алгоритмам, потому что видов пенсий много. Это как большое озеро, из которого выходит много ручейков. У каждого ручейка своя траектория, величина того, сколько он получает из этого озера. Это громоздкая социально-экономическая система, в одночасье ее поменять невозможно», – сказал член Совета Федерации РФ, председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

«Насколько я понимаю, Калашников предлагает по-другому разделить тот объем пенсионных средств, который попадает в это «озеро». Это также происходит благодаря определенному алгоритму – за счет взносов и участия государства, которое субсидирует некоторые вещи, выполняет функцию поддержки и многое другое. Поэтому перераспределить – значит, изменить все законодательство и все методики», – отмечает сенатор.

«Но здесь появляется вопросов больше, чем ответов. Пока никто не считал, во что это выливается с точки зрения бюджета Пенсионного фонда. Аудита нет. Если представить, что в 2021 или 2022 году будет новая пенсионная реформа, то остаются вопросы. А как будут получать пенсию те, кто сейчас ее получает? У каждого своя траектория, своя пенсионная история. Как это будет нивелироваться?» – продолжил собеседник.

«Кроме того, кто-то просчитывал, что будет с экономикой Пенсионного фонда, например, через 30 лет, когда нынешние работники выйдут на пенсию?» – задается вопросом сенатор.

«Я думаю, это попытка привлечь внимание к необходимости увеличивать размер пенсий. Да, это нужно делать, но не путем перераспределения, а путем увеличения объема бюджета Пенсионного фонда. Нужно вводить новые компоненты, увеличивать экономические показатели и зарплаты, чтобы увеличить число средств, которые перечисляются в Пенсионный фонд России», – заключил Рязанский.

Напомним, в четверг Калашников предложил изменить действующий порядок начисления пенсий в России на систему «по рангам». По его мнению, с действующей системой баллов происходит путаница даже у специалистов, поэтому ее нужно реформировать.

При этом он отметил, что индексировать пенсии всех рангов одновременно необходимости нет, а нужно действовать, исходя из ситуации в экономике. Депутат также подчеркнул, что в России было отменено личное участие людей в пенсионных накоплениях.

Позже в беседе с газетой ВЗГЛЯД Калашников подчеркнул, что «сейчас мы рассчитываем индивидуальный показатель для начисления пенсий каждому гражданину. Это огромная работа, которая привлекает львиную долю и денежных, и людских ресурсов Пенсионного фонда России»,

«Ранговая система позволит ответить на вопрос: к какому рангу принадлежит человек, а не рассчитывать пенсию индивидуально для каждого гражданина», – заявил депутат.

При этом Калашников добавил, что на данный момент предложенное количество рангов и диапазон пенсий в каждом из них требуют тщательных обсуждений. «10 рангов – условная цифра. Количество рангов зависит от распределения пенсионеров на ближайшие годы, то есть от высчитанной математической формулы», – сказал он.

Ранее сообщалось, что во вторник президент России Владимир Путин поручил проработать предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

В конце сентября глава государства в ходе встречи с сенаторами в Кремле анонсировал индексацию пенсий в 2021 году. Тогда же Минфин объяснил, почему выплаты работающим пенсионерам сейчас не индексируются.

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