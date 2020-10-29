В Госдуме объяснили преимущества «ранговой» системы начисления пенсий

«Ранговая система позволит ответить на вопрос: к какому рангу принадлежит человек, а не рассчитывать пенсию индивидуально для каждого гражданина», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Сергей Калашников, комментируя собственную инициативу по введению ранговой системы начисления пенсий.

«Сейчас мы рассчитываем индивидуальный показатель для начисления пенсий каждому гражданину. Это огромная работа, которая привлекает львиную долю и денежных, и людских ресурсов Пенсионного фонда России. Предлагается ввести систему, состоящую из рангов – разброса между минимальной и максимальной существующей пенсией. Система позволит отвечать на вопрос: к какому рангу принадлежит человек, а не считать для каждого индивидуальную пенсию», – объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

По словам Калашникова, ранговая система значительно упростит гражданам самостоятельный расчет пенсии. «Сейчас если гражданин хочет узнать, какая у него будет пенсия, он не сможет это посчитать самостоятельно. А при ранговой системе он сравнит свои показатели и поймет, в какой ранг он входит», – рассказал собеседник.

При этом Калашников подчеркнул, что на данный момент предложенное количество рангов и диапазон пенсий в каждом из них требуют тщательных обсуждений. «10 рангов – условная цифра. Количество рангов зависит от распределения пенсионеров на ближайшие годы, то есть от высчитанной математической формулы», – сказал он.

Напомним, в четверг Калашников предложил изменить действующий порядок начисления пенсий в России на систему «по рангам». По его мнению, с действующей системой баллов происходит путаница даже у специалистов, поэтому ее нужно реформировать.

При этом он отметил, что индексировать пенсии всех рангов одновременно необходимости нет, а нужно действовать, исходя из ситуации в экономике. Депутат также подчеркнул, что в России было отменено личное участие людей в пенсионных накоплениях.

Ранее сообщалось, что во вторник президент России Владимир Путин поручил проработать предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

В конце сентября глава государства в ходе встречи с сенаторами в Кремле анонсировал индексацию пенсий в 2021 году. Тогда же Минфин объяснил, почему выплаты работающим пенсионерам сейчас не индексируются.

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