Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству проработать вопрос по обязательной индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

«Понравилась мне реакция президента на наше предложение по обязательной индексации пенсий для работающих пенсионеров. Он сказал, что им дано уже поручение правительству», – сообщил Миронов, комментируя итоги встречи президента с лидерами думских фракций, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что во внесенной в июле 2020 года поправке в конституцию идет речь об обязательной индексации пенсий для пенсионеров не реже одного раза в год.

«Но в этой поправке не говорится о том, о каких пенсионерах идет речь – о работающих или не работающих», – уточнил Миронов.

По его данным, индексация пенсий для работающих пенсионеров не осуществляется с 2015 года. Речь идет о 10 миллионах работающих пенсионерах, также добавил он.

Ранее Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле сообщил, что в 2021 году произойдет индексация пенсий.

Вместе с тем Минфин объяснил, почему не индексируются выплаты работающим пенсионерам.