В России предложили ввести «ранговую» систему начисления пенсий

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил изменить действующий порядок начисления пенсий в России на систему «по рангам».

По его мнению, с действующей системой баллов происходит путаница даже у специалистов, поэтому ее нужно реформировать. Калашников считает, что начисление должно происходить по разрядам, передает РИА «Новости».

«Грубо говоря, минимальная пенсия – первого ранга, более повышенная – пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает, если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели», – сказал он.

При этом он отметил, что индексировать пенсии всех рангов одновременно необходимости нет, а нужно действовать, исходя из ситуации в экономики. Депутат также подчеркнул, что в России было отменено личное участие людей в пенсионных накоплениях.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин поручил проработать предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

В конце сентября глава государства в ходе встречи с сенаторами в Кремле анонсировал индексацию пенсий в 2021 году. Тогда же Минфин объяснил, почему выплаты работающим пенсионерам сейчас не индексируются.