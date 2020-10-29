Политолог: США предложили Европе перетерпеть гиперактивность Эрдогана

«Эрдоган – отчаянный политик, который действует выше собственного потенциала. Но этот запал неизбежно закончится, потому США призывают Европу перетерпеть период гиперактивности Анкары, чтобы сохранить важного союзника в НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал заявление помощника госсекретаря США Кларка Купера о том, что странам НАТО надлежит удерживать Турцию «на Западе» вопреки желанию Москвы.

«То, что говорит Купер – это сигнал в адрес европейцев и прежде всего Франции, у которой обострились отношения с Турцией на фоне возникшей перепалки по поводу ислама, – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Франция ставит под сомнение саму правомерность участия Турции в западных альянсах. Европейские страны молчат, но скорее поддерживают такую позицию. А сейчас добавилась еще и тема Нагорного Карабаха, где Запад однозначно симпатизирует Армении», – пояснил политолог.

«Это не может не беспокоить США, учитывая, что Турция – это самая важная для НАТО страна на Ближнем Востоке и вторая по силе армия альянса. Позволить такому союзнику отплыть куда-то в сторону было бы крайне недальновидно. Поэтому американцы всем напоминают о важности Турции, призывают обуздать эмоции и пытаются «остудить» Европу, чтобы неприязнь к Турции не превращалась в системную политику», – подчеркнул эксперт.

«При этом связь между турецкими, американскими и британскими коллегами до сих пор очень сильна, несмотря на то, что Эрдоган вычистил часть военных, воспитанных на атлантических ценностях. На мой взгляд, для сохранения этих отношений Вашингтону нет необходимости предпринимать какие-то специальные действия. Главное – не провоцировать Анкару резкими заявлениями и намеками», – полагает Лукьянов.

«Эрдоган очень смелый, сильный и временами даже отчаянный политик. Порой он действует выше собственного потенциала. То, что Турция ведет себя как глобальная супердержава, заставляет предположить, что запал Анкары неизбежно закончится. Какое-то время можно протянуть на напористости и кураже, но это не бесконечно. Им попросту не хватит ресурсов», – предположил собеседник.

«И те на Западе, кто мыслит стратегически, понимают необходимость удержать отношения с Турцией в управляемом русле до того момента, как у нее закончится этот запал. Если перетерпеть период гиперактивности Турции, то потом традиционные связи могут вновь укрепиться. Видимо, именно об этом и идет речь в заявлении Купера», – считает Лукьянов.

Ранее США потребовали от всех стран НАТО удерживать Турцию «на Западе». Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на заявление помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Кларка Купера, заявившего, что США активно работают в этом направлении.

С точки зрения Вашингтона, Турция, к примеру, все еще «играет роль в обеспечении безопасности Европы в целом», пояснил Купер. «Мы хотим гарантировать, что они останутся ответственным членом [Североатлантического блока]. Нам лучше всего сохранять их внутри альянса», – сказал помощник госсекретаря США. По словам Купера, «единственным получателем пользы в результате ухода Турции с Запада или ее откола от Европы была бы Москва».

При этом США не удовлетворены определенными действиями и решениями Турции, считая, что та сама во многом создает «вызов» сохранению трансатлантического единства.

«Безусловно, имеется вызов. Мы немного говорили о провокационном поведении в Восточном Средиземноморье, в Черном море, в целом в рамках НАТО, а также когда рассуждали о [турецких] военных исследовательских кораблях и их местонахождении», – отметил американский дипломат. Провокационными он называл те некоторые шаги Турции в Черном море, которые касались других союзников по НАТО – Болгарии и Румынии.

Напомним также, что в понедельник министр иностранных дел Греции Никос Дендиас на переговорах в Афинах с главой МИД России Сергеем Лавровым высказался о негативной роли, которую играет Турция в Сирии, заявив, что она «стала «турагентом» для боевиков.

Кроме того, стало известно, что в минувшее воскресенье Турция продлила сейсморазведку в Восточном Средиземноморье к югу от греческого острова Кастелоризо до 4 ноября. Сейсмические исследования на греческом континентальном шельфе Афины назвали незаконными. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о конфликте за кипрский шельф.

В минувшую субботу Франция отозвала посла из Анкары в ответ на «неприемлемые» слова президента Эрдогана, который посоветовал французскому президенту Эммануэлю Макрону «лечить психику» за обещание построить «просвещенный ислам». Германия отреагировала на оскорбления Эрдогана в адрес Макрона, поддержав Францию в конфликте с Турцией. ЕС призвал Турцию остановить опасную спираль конфронтации.

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