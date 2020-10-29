США потребовали от всех стран НАТО удерживать Турцию «на Западе»

Всем странам – участникам Организации Североатлантического договора (НАТО) надлежит удерживать Турцию «на Западе», заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

«По Турции. Всем странам – членам НАТО надлежит удерживать Турцию на Западе», – приводит ТАСС заявление сотрудника внешнеполитического ведомства США. Купер подтвердил, что Вашингтон активно работает в этом направлении. «Мы, разумеется, работаем, чтобы гарантировать, что Турция останется на Западе. Это важно не только [для] США, но и всему [Североатлантическому] альянсу», – подчеркнул помощник главы Госдепа.

Одновременно с этим помощник госсекретаря США признал, что Соединенные Штаты не удовлетворены определенными действиями и решениями Турции, считая, что та сама во многом создает «вызов» сохранению трансатлантического единства. «Безусловно, имеется вызов. Мы <...> немного говорили о провокационном поведении [Турции] в Восточном Средиземноморье, в Черном море, в целом в рамках НАТО, а также когда рассуждали о [турецких] военных исследовательских кораблях и их местонахождении», – отметил американский дипломат. Провокационными он называл те некоторые шаги Турции в Черном море, которые касались других союзников по НАТО – Болгарии и Румынии.

«Несмотря на сказанное, – продолжал Купер, – отсутствие Турции внутри [Североатлантического] альянса пошло бы ему во вред». С точки зрения Вашингтона, Турция, к примеру, все еще «играет роль в обеспечении безопасности Европы в целом», пояснил Купер. «Мы (США) хотим гарантировать, что они (турки) останутся ответственным членом [Североатлантического блока]. Нам лучше всего сохранять их внутри альянса», – сказал помощник госсекретаря США. По словам Купера, «единственным получателем пользы в результате ухода Турции с Запада или ее откола от Европы была бы Москва».

Напомним, в понедельник министр иностранных дел Греции Никос Дендиас на переговорах в Афинах с главой МИД России Сергеем Лавровым назвал Турцию «турагентом для джихадистов, которые направляются на разные фронты».

Кроме того, в минувшее воскресенье Турция продлила сейсморазведку в Восточном Средиземноморье к югу от греческого острова Кастелоризо до 4 ноября. В ответ Афины обвинили Анкару в проведении незаконных сейсмических исследований на греческом континентальном шельфе. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о конфликте за кипрский шельф.

Напомним также, в минувшую субботу Франция отозвала посла из Анкары в ответ на грубые заявления президента Турции Тайипа Эрдогана, который посоветовал французскому коллеге Эммануэлю Макрону «лечить психику» за обещание построить «просвещенный ислам». Германия поддержала позицию Францию в конфликте с Турцией. ЕС призвал Турцию остановить опасную спираль конфронтации.

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