Турция продлила сейсморазведку в Средиземном море до 4 ноября

Турция продлила сейсморазведку в Восточном Средиземноморье к югу от греческого острова Кастелоризо до 4 ноября, сообщает турецкое управление океанографии, гидрографии и навигации ВМС.

Анкара выпустила очередное международное оповещение NAVTEX, в котором говорится, что судно Oruc Reis будет проводить исследования совместно с судами Ataman и Cengizhan, передает РИА «Новости».

В начале октября власти Турции распространили международное морское оповещение NAVTEX, согласно которому турецкое сейсмографическое судно с 10 октября до 9 ноября будет находиться к западу от побережья Кипра. В этот же район Турция направила вспомогательное судно Tanux 1 и дежурное Apollo Moon.

Кроме того, объявила Турция, судно Oruc Reis будет проводить исследования совместно с судами Ataman и Cengizhan к югу от греческого острова Кастелоризо с 12 до 22 октября. МИД Греции заявил, что этот район относится к греческому континентальному шельфу и расположен на расстоянии всего 6,5 морской мили от побережья Кастелоризо. Территориальные воды греческих островов в Эгейском море определены в шесть морских миль. Анкара заявила, что судно ведет деятельность исключительно на турецком континентальном шельфе в 15 километрах от побережья Турции и в 425 километрах от побережья Греции.

До этого сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной, привели к резкому обострению отношений между Афинами и Анкарой. При посредничестве Германии была достигнута договоренность о возобновлении зондирующих контактов с Турцией, прерванных в 2016 году, и в ближайшее время предполагалось провести 61-й раунд контактов.