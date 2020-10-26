Германия отреагировала на оскорбления Эрдогана в адрес Макрона

Оскорбления президента Турции Тайипа Эрдогана в адрес главы французского государства Эммануэля Макрона неприемлемы, особенно в свете произошедшего в пригороде Парижа убийства учителя, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Правительство ФРГ вынуждено принять к сведению заявления президента Турции Эрдогана в отношении французского президента Эммануэля Макрона. Это позорящие высказывания, которые совершенно неприемлемы, особенно в свете ужасного убийства учителя, совершенного исламским фанатиком», – цитирует ТАСС Зайберта.

Представитель кабмина напомнил, что турецкий президент также подверг критике обыски, которые провела на прошлой неделе полиция ФРГ в мечети в Берлине. «Правоохранительные органы ФРГ действуют на основе законодательства», – подчеркнул Зайберт, отметив, что обвинения в дискриминации определенной группы верующих в Германии являются «в принципе ошибкой».

Ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Президент высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». Эрдоган, комментируя слова Макрона, посоветовал ему лечить психику. Кроме того, Эрдоган призвал турков не покупать французские товары на фоне дипломатического конфликта между двумя странами.

Франция отозвала посла из Турции в ответ на грубые заявления Эрдогана. Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что заявление Эрдогана о психическом здоровье Макрона является неприемлемым.

Тем временем министерство иностранных дел Пакистана вызвало посла Франции и выразило ему протест в связи с «антиисламской кампанией» Парижа.