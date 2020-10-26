Эрдоган призвал турков к бойкоту французских товаров

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал турков не покупать французские товары на фоне дипломатического конфликта между двумя странами.

«Как во Франции призывают не покупать турецкие товары, точно так же и я сейчас обращаюсь к своему народу: ни в коем случае не оказывайте им чести, не покупайте товары французских производителей!» – цитирует РИА «Новости» Эрдогана.

Глава государства призвал мировое сообщество «защитить мусульман Франции, которые подвергаются гонениям за свою веру».

«Вы (Франция) по-настоящему часть нацизма. Тот, кто находится у руля Франции и нуждается в лечении психики, начал поощрять нападения на мусульман», – добавил Эрдоган.

Также турецкий лидер заявил, что «антиисламские выпады и расистский терроризм» президента Франции Эммануэля Макрона являются угрозой национальной безопасности Турции. Он призвал Европу остановить «кампанию ненависти, которую проводит президент Франции».

Ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Президент высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». Эрдоган, комментируя слова Макрона, посоветовал ему лечить психику.

Франция отозвала посла из Турции в ответ на грубые заявления Эрдогана. Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о психическом здоровье Макрона является неприемлемым.

Тем временем министерство иностранных дел Пакистана вызвало посла Франции и выразило ему протест в связи с «антиисламской кампанией» Парижа.