Доллар превысил 79 рублей, евро – выше 93 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже вечером четверга, 28 октября, ускорил рост до 2,2% к закрытию предыдущей сессии и вырос до 79,03 рубля. В последний раз курс доллара находился выше 79 рублей 6 октября 2020 года.

Евро впервые с 30 сентября 2020 года превысил 93 рубля, передает ТАСС.

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на четверг, вырос на 90,8 копейки – до 91,2632 рубля, курс доллара вырос на 1,1 рубля – до 77,552 рубля.