Эрдоган в разговоре с Путиным рассказал о «красной черте» по Карабаху

Турецкий лидер Тайип Эрдоган в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что для Анкары есть «красная черта» в конфликте в Нагорном Карабахе.

«Я призвал совместно решить конфликт на Кавказе. Имел место позитивный разговор, мы проинформировали Путина о «красной черте» Анкары по данному вопросу», – цитирует Эрдогана РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

Также турецкий президент предложил Путину совместно заниматься урегулированием конфликта в Карабахе.

Накануне Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта и предметно рассмотрели тематику взаимодействия на сирийском направлении. Эрдоган сообщил президенту России о том, что около 2 тыс. членов Рабочей партии Курдистана воюют на стороне Армении, им платят по 600 долларов.