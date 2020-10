В Британии оценили возможность снятия санкций против России после выхода из ЕС

Санкции против Москвы вряд ли будут отменены после выхода Британии из Евросоюза (ЕС), считает посол этой страны в России Дебора Броннерт.

Броннерт сказала в ходе онлайн-дискуссии «Выход Великобритании из ЕС. Круглый стол о том, что нас ждет впереди» в рамках Фестиваля современной британской культуры Different Ever After, что санкции вряд ли «уйдут», передает РИА «Новости».

«У нас уже есть такой сложившийся режим санкций, есть язык, есть формулировка о том, как мы будем взаимодействовать с ЕС по санкциям. Но и, в зависимости от нашего интереса, мы можем действовать отдельно», – добавила она.

Посол также отметила, что Лондон продолжает работать с Россией, у стран есть список тем, по которым есть разногласия. Она также назвала вопрос взаимоотношений Британии и России сложным.

Ранее бывший советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Марк Седвилл заявил, что после инцидента в Солсбери Лондон принял в отношении России «ряд других скрытых мер».

Это, например, остановка «нескольких потоков незаконных денежных средств из России, а также другие действия, о которых он «не может рассказать СМИ».

Политолог Кира Годованюк в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что угрозы типа «мы сделаем вам больно, но не расскажем об этом» вызывают слишком много сомнений в практическом воплощении этой риторики.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что заявление о «негласных» мерах Британии против России за происшествие в Солсбери – это «нелепая игра» британских спецслужб.