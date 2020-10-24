В России отреагировали на «секретные санкции» Лондона

Угрозы типа «мы сделаем вам больно, но не расскажем об этом» вызывают слишком много сомнений в практическом воплощении этой риторики. Так политолог Кира Годованюк прокомментировала газете ВЗГЛЯД заявление бывшего советника британского премьера о «скрытых санкциях» против России по делу Скрипалей.

«После инцидента в Солсбери со Скрипалем, истоки которого до сих пор не известны, Британия решила сделать из него широкую пиар-кампанию, которая до сих пор продолжается», – говорит старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

В субботу бывший советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности и кабмина Марк Седвилл заявил в газете Times, что после инцидента в Солсбери Лондон принял в отношении России кроме «видимых ответных мер» «ряд других скрытых мер». По словам Седвилла, это, например, остановка «нескольких потоков незаконных денежных средств из России, а также другие действия, о которых он «не может рассказать СМИ».

Напомним, Марк Седвилл занимал пост советника премьера во время инцидента в Солсбери в 2018 году.

Годованюк считает, что Лондон «выжимает» эту историю по двум основным направлениям: внутри- и внешнеполитическому. По первому – идет отвлечение внимания британцев от сложностей страны, прежде всего, проблем с Брекзитом, а по второму – Лондон хочет задать «экспертный тон» для Европы: как правильно санкционировать русских и защищаться от них.

«Нагнетая образ России как врага всего «цивилизованного мира», Соединенное Королевство хочет объединить вокруг себя своих союзников в Европе и других частях света как главного борца с «агрессией Москвы». И на этом пиарном направлении Лондон сделал уже очень много», – говорит эксперт. Годованюк отмечает, что сконструированный фактор «российской угрозы» в последние годы заметно изменил внутренний британский политический ландшафт в смысле усиления роли спецслужб, формирования военного бюджета, финансирования организаций, занимающихся кибербезопасностью и кибервойной. «И в этом смысле, британцы тоже стремятся стать экспертами и советниками для европейцев», – отмечает политолог.

При этом она обращает внимание на то, что практичные англичане не затрагиваются интересы тех граждан РФ, которые давно проживает в Великобритании, приобрел там недвижимость и вкладывает деньги в британскую экономику, хотя и не устают говорить о «незаконных потоках денег из России».

«Сложился образ Англии как международной денежной «прачечной», и ее власти, с одной стороны, постоянно намекают, что могут закрыть для российских олигархов эти возможности, а с другой – не очень-то сами в этом заинтересованы. Отсюда и все эти слова про «скрытые меры», «тайные санкции», – поясняет эксперт. По ее мнению, помимо широковещательной политической риторики, за этими словами ничего не стоит. «Такими заявлениями британские политики пытаются компенсировать ослабление Европейского Союза после скорого уже выхода из него Великобритании», – заключает Годованюк.

Напомним, посольство России в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, продолжают оставаться без ответа более 80 дипломатических нот РФ.

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