Экс-советник премьера Британии заявил о «негласных» мерах против России после Солсбери

Бывший советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности и секретарь кабмина Марк Седвилл заявил, что после инцидента в Солсбери Лондон принял в отношении России ряд «негласных мер».

Седвилл заявил, что «после нападения в Солсбери, первого применения химического оружия против европейской страны за столетие, мы приняли видимые ответные меры», а также «ряд других скрытых мер», передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times.

Это, например, остановка «нескольких потоков незаконных денежных средств из России». Кроме того, по словам Седвилла, есть меры, о которых он не может рассказать СМИ.

«Русские знают, что они должны были заплатить за эту операцию более высокую цену, чем ту, которую они ожидали», – добавил он.

Напомним, Марк Седвилл занимал пост советника премьера во время инцидента в Солсбери в 2018 году.

Посольство России в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, продолжают оставаться без ответа более 80 дипломатических нот.

В марте племянница экс-полковника Виктория Скрипаль заявила, что спустя два года после исчезновения в британском Солсбери Сергея Скрипаля близкие смирились с тем, что больше никогда его не увидят.