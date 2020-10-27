Москва поддержала конституционную реформу в Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с белорусским коллегой Владимиром Макеем подтвердил поддержку с российской стороны инициативы Минска по проведению конституционной реформы.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Белоруссии. «С российской стороны подтверждена поддержка инициативы белорусского руководства по проведению конституционной реформы в интересах скорейшей нормализации обстановки в стране», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Также в ходе телефонного разговора Лавров и Макей обсудили ход подготовки совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси, запланированного в ноябре Минске. «Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия на площадках ключевых международных организаций, в первую очередь ООН и ОБСЕ», – отмечается в сообщении.

Ранее Лавров заявил, что Москва поддерживает устремления Минска по конституционной реформе, так как в республике ощущается потребность в площадке для общенационального диалога.

Напомним, идею конституционной реформы в Белоруссии также поддержал российский лидер Владимир Путин. Сам Лукашенко отмечал, что в случае такой реформы необходимо в ней прописывать выборы президента.