Лидеры общественного мнения оценили первые 100 дней работы Дегтярева

Хабаровские эксперты из области культуры, спорта и общественной деятельности положительно оценили итоги первых 100 дней работы Михаила Дегтярева на посту врио губернатора региона. По мнению опрошенных лидеров общественного мнения, новый глава края успешно начал свою работу на этой должности.

Дегтяреву за столь короткий срок в весьма непростой ситуации удалось добиться довольно значимых успехов и вывести Хабаровский край из затянувшегося пике на траекторию устойчивого развития. Причем, это отмечают не только политические эксперты, но и люди, работающие в самых разных отраслях региона – культуры, спорта, общественной деятельности, передает «Prokhab.ru».

По словам руководителя социально ориентированной некоммерческой организации «Точка роста» Натальи Ляшко, с приходом на пост врио губернатора Хабаровского края Дегтярева и его команды в регионе начали решаться многие сложные вопросы, решить которые ранее не удавалось.

«То, что Михаил Дегтярев открыт к людям – это вызывает уважение и вселяет надежду на то, что под его руководством можно решать различные сложные и наболевшие вопросы, ранее не решавшиеся годами. Что касается некоммерческого сектора, то отрадно, что новый врио губернатора не делает никаких попыток оградить деятельность некоммерческих организаций от участия в жизни Хабаровского края. Приятно, что уже в первый день своей работы на посту главы нашего региона Михаил Дегтярев встретился с местными общественниками, с членами краевой Общественной палаты. Это дает основание полагать, что он готов выслушивать все стороны – и органы местного самоуправления, и органы государственной исполнительной власти края, и общественников, а также простых жителей нашего региона», – сказала Ляшко.

Кроме того, по словам общественницы, при новом врио губернатора в Хабаровском крае изменилось в лучшую сторону отношение к некоммерческим организациям и их деятельности, на эту сферу начали выделяться деньги, что дает надежду на ее дальнейшее развитие во благо жителей региона.

«Безусловно, 100 дней – это определенный срок. Конечно, подводить какие-то крупные итоги еще рано, но уже сейчас можно сказать, что определенный позитив есть. Мы чувствуем хорошее отношение со стороны нового руководства Хабаровского края к нашей сфере некоммерческих организаций. По крайней мере, хуже точно не становится, это уже хорошо. Не секвестируются бюджеты, направленные на поддержку гражданских инициатив, несмотря на кризис. К примеру, в конце 2018 года было принято постановление правительства Хабаровского края о запрете ряда расходов, что стало серьезным преткновением для реализации социальных проектов в районах нашего края. Это был приличный откат назад в нашей отрасли, но сейчас этот вопрос решился положительно, и это нас радует, а также вселяет надежду, что можно выстраивать с новым руководством Хабаровского края стратегию по улучшению жизни наших граждан», – отметила Ляшко.

Аналогичного мнения придерживается и специалист из области детского спорта, тренер детской хоккейной команды «Трансбункер» из Ванино Владимир Царенко. По его словам, новый глава региона сам любит спорт, в том числе и хоккей с шайбой, хорошо разбирается в нем, и это дает большие перспективы для развития этой сферы в Хабаровском крае на долгие годы вперед.

«Я оцениваю деятельность Михаила Дегтярева на посту врио губернатора Хабаровского края положительно. Когда мы недавно уезжали на Чемпионат России по хоккею с шайбой, то он пожелал нам удачи, и мы вернулись домой чемпионами страны, так что он оказался фартовый. Поэтому сейчас я буду стараться попасть на встречу с ним и предложить ему хорошие варианты для дальнейшего развития детского спорта в Хабаровском крае, чтобы такие победы на всероссийских турнирах у нас были не единичными случаями, а постоянным результатом нашей системной работы. Это здорово, что Михаил Дегтярев любит спорт, разбирается в нем, много лет работал в этой сфере на федеральном уровне. Когда человек понимает то, о чем ему говорят, знает эту проблему изнутри и имеет личную заинтересованность ее решать – это всегда очень хорошо, и это дает возможность эффективно развивать спорт в нашем регионе», – отметил Царенко.

Положительно оценил первые итоги работы Дегтярева и эксперт из области культуры, директор Хабаровского краевого театра драмы Николай Евсеенко. По его словам, новый врио губернатора пристально вникает во все проблемы нашего региона и его жителей, оперативно решая их, а также держит свое слово, что очень важно для любого высокопоставленного руководителя.

«Я считаю, что ситуация в Хабаровском крае после назначения Михаила Дегтярева на пост врио губернатора поменялась в лучшую сторону, причем значительно. Я вижу в нем абсолютно конкретного человека, который решает проблемы людей, который заинтересован в развитии Хабаровского края и вникает во все стороны его жизни, начиная от театров и заканчивая отдаленными районами. Он посетил все районы края, в том числе и самые отдаленные, где давно не был ни один губернатор, и везде решал конкретные проблемы людей. Я с удовольствием наблюдаю за деятельностью нового главы нашего края, и он мне исключительно интересен. Причем, я тщательно слежу за тем, что он делает, куда ездит, что обещает. Самое важное, что пока все то, что он обещает, выполняется, и пока у меня впечатление от его работы очень хорошее. Слава Богу, что такой энергичный, заинтересованный и профессиональный человек у нас в крае появился, который умеет привлечь деньги и нужных людей для решения разных задач. Я рад этому обстоятельству», – сказал Евсеенко.

Директор театра отметил, что ему приятно, что новый врио губернатора тоже интересуется культурой, разбирается в ней и посещает местные театры и музеи, лестно о них отзываясь в прессе. Такое внимание к отрасли со стороны первого лица края, по мнению Евсеенко, дает ей хорошие перспективы для развития.

«Когда есть интерес первого лица региона к какой-то отрасли, то, естественно, к ней есть интерес и его команды, которая уделяет развитию данной сферы большое внимание. То, что Михаилу Дегтяреву небезразлична сфера культуры Хабаровского края – это замечательно, потому что ранее у нас были руководители края, которые не посещали местные культурные объекты и не стремились интересоваться их жизнью. А Михаил Владимирович был у нас в театре на знаковом спектакле для губернатора – на «Муравьеве-Амурском», спектакле о первом генерал-губернаторе Приамурья. Мне кажется, ему было это интересно, тем более, что он сам потом публично говорил, что ему понравился наш спектакль, и он увидел в нем немало параллелей между событиями 19 века и нашим временем. Я работаю в сфере культуры очень давно, и я еще помню Алексея Черного, который не просто построил практически все театры и другие многочисленные объекты, которые сегодня есть в Хабаровском крае и ЕАО, но и живо интересовался культурной жизнью региона, ходил на все спектакли, принимал концерты. То есть он жил полноценной жизнью нашего края, не только в плане экономики и народного хозяйства, но и в сфере культуры и спорта, и это давало стимул развиваться отрасли культуры, так как от внимания первого лица многое зависит, все на него смотрят и соответствующим образом выстраивают свою работу», – заявил Евсеенко.

Напомним, во вторник, 27 октября, исполняется ровно 100 дней с момента назначения Дегтярева на пост врио губернатора Хабаровского края. Подведены некоторые итоги работы команды главы региона.