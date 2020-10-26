Подведены итоги 100 дней работы Дегтярева на посту врио главы Хабаровского края

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26 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:02  |  vz.ru
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Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

Мягкой политике Банка России придет конец Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
С лета Россия живет в условиях исторически низкой ключевой ставки. Таких дешевых кредитных денег в стране еще не было. Центральный банк обещал и дальше смягчать политику. Но вместо этого регулятор второй раз сохраняет ставку на уровне 4,25%. Неужели это предельный уровень ставки для России? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Зеленский потерпел сильнейшее политическое поражение

Голос Зеленского на Украине значит все меньше president.gov.ua
Колоссальное поражение. Именно так украинские эксперты называют итоги первого тура местных выборов для президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». Почему жители Украины предпочли проголосовать за другие политические силы, кто именно оказался победителем и каковы причины поражения партии украинского президента? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Как Екатерина II убеждала Потёмкина не отдавать Крым

Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
История и России, и Турции, и Крыма пошла по-иному. А все потому, что кроме освобождения от должности командующего Потёмкин предложил Екатерине невиданный план – отдать Крым туркам. Как складывалась эта загадочная страница русской истории? Подробности...
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Россия может натаскать каштанов из огня чужих сражений

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мы снова на границе, на разделе больших цивилизаций. Схватка неизбежна. И, учитывая нашу физическую мощь и тощий кошелек, наша задача выстоять в этой битве гигантов и быть достаточно прагматичными и дальновидными, чтобы не оказаться в этой битве разменной монетой. Подробности...
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Стоит ожидать новых громких «отравлений» оппозиционеров

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Все будут при деле: «отравленные» – лечиться за счет спонсоров, оппозиция – громко протестовать и требовать отвезти Путина в Гаагу, западные политики – вводить новые санкции против России, лохи – донатить. Подробности...
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До начала революции в США осталось 10 дней

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Папа римский встал на сторону геев

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

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    Подведены итоги 100 дней работы Дегтярева на посту врио главы Хабаровского края

    26 октября 2020, 18:59

    Текст: Елизавета Булкина

    Во вторник, 27 октября, исполняется ровно 100 дней с момента назначения Михаила Дегтярева на пост врио губернатора Хабаровского края. Подведены некоторые итоги работы команды главы региона.

    Назначение Дегтярева состоялось на фоне крайне непростой обстановки в регионе: протестов с одной стороны и резкого провала по социально-экономическим показателям – с другой, пишет «Восток медиа».

    За первые 100 дней Дегтярев объехал 17 районов края, включая самые отдаленные, а некоторые успел посетить даже по нескольку раз, побывал в крупнейших городах. Он также выезжал на места и лично общался с представителями муниципальных властей, ключевых предприятий, организаций социальной сферы и местными жителями.

    Серьезные подвижки произошли в решении многих, в том числе застарелых проблем региона. Так, начала решаться проблема обманутых дольщиков, которые годами не могут получить свои квартиры. Дегтярев сумел добиться того, чтобы к решению вопроса подключился Федеральный Фонд защиты прав дольщиков, а также определить иные источники финансирования завершения строительства проблемных домов.

    Кроме того, Хабаровский край получил из Фонда содействия реформированию ЖКХ 446 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья. До 2025 года на эти цели предполагалось потратить 1,3 млрд из краевого бюджета. Теперь дополнительная субсидия снизит это число до 900 млн рублей, а сэкономленные средства будут направлены на реализацию следующего этапа программы. Таким образом, программу планируется выполнить ускоренными темпами, сократив срок ее реализации с 2025 до 2023 года.

    Региональные власти прорабатывают вопрос привлечения дополнительного федерального финансирования в развитие жилищного строительства в регионе. К 2022 году регион по строительству нового жилья планирует выйти на объемы в 1 млн квадратных метров в год. Сегодня в Хабаровске определены 42 площадки под перспективные стройки.

    Кроме того, впервые за многие годы Хабаровский край прошел осенний паводок с минимальными потерями. Этого удалось достичь в первую очередь за счет превентивных мер. Дегтярев держал на личном контроле противопаводковые мероприятия – по его распоряжению из бюджета края было выделено 16,4 млн рублей на строительство гидрозащитных сооружений в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Заблаговременная подготовка к паводку позволила защитить от подтопления около 200 домов в Хабаровске и свыше 1,5 тыс. в Комсомольске-на-Амуре, в которых в общей сложности проживает 34 тыс. человек. По данным на середину октября в Хабаровском крае в результате паводка было подтоплено 82 дома в 75 населенных пунктах, в которых проживают 230 человек, а также 47 подвалов в многоквартирных домах и шести в зданиях объектов социальной инфраструктуры. В прошлом году только в Комсомольске-на-Амуре от паводка пострадало 29 тыс. человек.

    К борьбе с паводком были привлечены порядка 600 волонтеров, которые помогали строить защитные сооружения. Дегтярев регулярно посещал эти стройки и видел работу спасателей и добровольцев. По информации краевого правительства, 119 активистов благодарственные письма от имени руководителя региона. 

    Также по инициативе Дегтярева в Хабаровском крае была объявлена чрезвычайная ситуация межрегионального значения. Этот статус дает возможность проводить работы по ликвидации последствий стихии за счет средств федерального бюджета, а также напрямую решать связанные с этим вопросы с профильными федеральными ведомствами.

    Еще одним фактом, демонстрирующим эффективность работы новой команды краевого правительства стал досрочный завоз топлива в северные районы края. Именно пристальное внимание властей и грамотное управление процессом на каждом этапе позволило завершить поставки с почти на месяц раньше установленного графика. Уже к началу октября территории с ограниченным сроком навигации были полностью обеспечены углем и нефтепродуктами. В рамках северного завоза в отдаленные районы было доставлено 14,2 тыс. тонн твердого и 22,7 тыс. тонн жидкого топлива.

    В этом году обеспечение энергоресурсами отдаленных территорий края обошлось региональному бюджету в 1,6 млрд рублей. Эта сумма включает в себя закупку топлива через специализированную краевую организацию – единого оператора «северного завоза», а также доставку груза в 7 районов, расположенных на морском побережье и вдоль Амура.

    В числе примеров успешной работы команды Дегтярева и снижение транспортного налога, и запрет рубок в районе бассейна Амута, и решение вопроса со школьным питанием и целого ряда других проблем, которые подолгу оставались нерешенными.

    Отмечается, что ключевыми достижениями Дегтярева является обнуление политических конфликтов в регионе и перезагрузка отношений между властью и обществом, а также властью и бизнесом. Дегтярев не имеет отношения ни к одной из групп интересов, которые принято называть «местными элитами», не связан он также и с бизнес-структурами, ведущими деятельность в регионе. Дегтярев подчеркивал, что поддерживать региональная власть будет только те компании, которые честно платят налоги, создают рабочие места и реализуют социальные проекты на территории.

    Дегтярев сумел выстроить взаимоотношения с властями муниципального уровня. С главами районов и городов он находится на прямой связи и готов всегда подключиться к решению вопросов, требующих внимания региональной власти.

    Кроме того, Дегтярев активно вовлекает общественность в принятие ключевых решений о будущем региона. В Хабаровском крае сформирован и начал работу Народный совет, в который вошли порядка 300 активистов, представляющих различные муниципалитеты, сферы деятельности и группы интересов. Хабаровский край стал одним из первых регионов России, где в пилотном режиме заработал проект «Народный выбор», который дает возможность самому широкому кругу людей принять участие в выборе наиболее значимых для региона инициатив, которые впоследствии получают финансирования из «Народного бюджета».


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