У президента ФИФА выявили коронавирус

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сдал тест на коронавирус и во вторник получил положительный результат, сообщили в пресс-службе федерации.

У Инфантино легкие симптомы, он самоизолировался и будет находиться на карантине минимум десять дней, передает РИА «Новости».

Отмечается, что все люди, контактировавшие с Инфантино в последние дни, были проинформированы о коронавирусе у главы ФИФА и должны будут принять соответствующие меры.

Ранее во вторник сообщалось, что глава МИД Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции из-за контакта с инфицированными COVID-19 людьми.

Кроме того, с коронавирусом госпитализировали заслуженного артиста России Гошу Куценко. Также врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у рок-певицы Земфиры, артистка находится на домашней изоляции. Также инфекцию нашли у музыканта и основателя группы «Би-2» Егора Бортника (Левы) обнаружили коронавирус, болезнь протекает в легкой форме.

12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о заболевании коронавирусом. Его вместе с Татьяной Навкой госпитализировали в больницу. В июне представитель Кремля выздоровел и вышел на работу. В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус.