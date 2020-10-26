Зарубежные эксперты назвали «слабаками» обвиняющих Путина по «делу Навального»

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26 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 11:41  |  vz.ru
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Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

Мягкой политике Банка России придет конец Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
С лета Россия живет в условиях исторически низкой ключевой ставки. Таких дешевых кредитных денег в стране еще не было. Центральный банк обещал и дальше смягчать политику. Но вместо этого регулятор второй раз сохраняет ставку на уровне 4,25%. Неужели это предельный уровень ставки для России? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Самым уязвимым местом Лукашенко станет экономика

Лукашенко готов платить за то, чтобы оставаться у власти, но платить в итоге будет вся Белоруссия Вадим Денисов/ТАСС
С понедельника в Белоруссии начинается «общенациональная забастовка». По крайней мере, к ней призвала оппозиция после того, как Александр Лукашенко отказался выполнять условия выставленного ему ультиматума. Стачке предшествует очередной раунд противостояния с милицией. Он показал: оппозиция больше не выглядит серьезной силой, но режим Лукашенко все-таки уязвим. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Стоит ожидать новых громких «отравлений» оппозиционеров

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Все будут при деле: «отравленные» – лечиться за счет спонсоров, оппозиция – громко протестовать и требовать отвезти Путина в Гаагу, западные политики – вводить новые санкции против России, лохи – донатить. Подробности...

«Опрос Зеленского» может выйти Донбассу боком

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Пропагандисты Зеленского утверждают: когда на подконтрольных Киеву территориях Донбасса будет создана СЭЗ, там наступит хорошая жизнь, и жители ЛДНР сами захотят вернуться на Украину. Подробности...
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Престиж ООН вернет только новая холодная война

Владимир Можегов, публицист
Все международные институты переживают самый серьезный кризис за время своего существования. И едва ли за все время своего существования влияние ООН было так слабо, как сегодня. Подробности...
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До начала революции в США осталось 10 дней

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Папа римский встал на сторону геев

Убийца Чапаева на улице Чапаева

Обсуждение: 22 комментария
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

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В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Зарубежные эксперты назвали «слабаками» обвиняющих Путина по «делу Навального»

    26 октября 2020, 11:23

    Текст: Евгения Шестак

    Международные эксперты заявили журналистам, что ситуация вокруг блогера Алексея Навального окружена множеством спекуляций, и о причастности президента России Владимира Путина к инциденту могут говорить только «дураки и слабаки». По мнению экспертов, в ЕС цепляются за любую возможность ухудшения отношений с Россией.

    По словам врача-эксперта, реаниматолога-анестезиолога медицинского центра имени Сураски в Израиле Бориса Бриля, вокруг ситуации с Навальным очень много вопросов и спекуляций. 

    «Зачем это Кремлю, если есть много источников, которые указывают, на то, что Навальный сотрудничал с Кремлем, он практически выходец из того же окружения. Очень много вопросов, много что кажется неправдоподобным. Постановочным. Даже как его вывозили», – подчеркнул он. 

    По его словам, относительно отравления ясно одно – работали непрофессионалы, более того, нет никаких доказательств, что это был «Новичок». 

    Комментируя заявления о том, что в России якобы сделали все возможное, чтобы скрыть следы преступления, Бриль уточнил, что в Омске было все сделано в обычном порядке.

    «Нужно понимать, что в Омске уровень медицины желает оставлять лучшего. И потом, Вы же поймите, эти врачи и медсестры знают, что кого-то отравляли или нет. Думаете, они все знают, что он Навальный? Да многие вообще не знают, кто такой Навальный. Для них он – пациент. Какой они хотят развернутый анализ на токсины – там взяли анализ крови, установили общую картину, и это хорошо», – отметил врач. 

    В свою очередь депутат парламента Италии Паоло Гримольди заявил, что не верит «ни в какие действия или распоряжения» президента России Владимира Путина против Навального. 

    «Почему? Потому что давайте говорить серьезно! То, что произошло, связано больше с местью, чем со спланированной атакой, больше с обидой за личное прошлое, чем с серьезным политическим саботажем», – отметил он. 

    Тем временем член Сената Чехии Ярослав Дубрава подчеркнул, что только «дурак и слабак» может сказать, что Путин может иметь к этой ситуации какое-то отношение. 

    «Я уверен, что это был кто-то на службе у американцев.  В конце концов, утверждение, что Навального отравили «Новичком» – веществом, которое убивает за несколько минут и против него нет антидота, максимально странно и предполагает, что Навальный не должен был умирать, но только для того, чтобы дать показания против Путина и против Российской Федерации», – сказал он. 

    Касаемо новых санкций Дубрава заявил, что в Евросоюзе существует «неиссякаемое количество дураков», которые цепляются за любую возможность ухудшения отношений с Россией. По словам члена Сената, такие есть и в Чехии, но большинство граждан не согласны с такой политикой.

    Напомним, 2 сентября правительство Германии выступило с утверждением, что блогер Навальный якобы подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, к аналогичным выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции. 

    6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Кремль подчеркивал, что Россия готова ко всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. 

    Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим веществом, имеющим стопроцентную летальность.

    В Евросоюзе, Великобритании и США из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным ввели санкции против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ) и шести россиян.


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