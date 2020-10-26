Зарубежные эксперты назвали «слабаками» обвиняющих Путина по «делу Навального»

Международные эксперты заявили журналистам, что ситуация вокруг блогера Алексея Навального окружена множеством спекуляций, и о причастности президента России Владимира Путина к инциденту могут говорить только «дураки и слабаки». По мнению экспертов, в ЕС цепляются за любую возможность ухудшения отношений с Россией.

По словам врача-эксперта, реаниматолога-анестезиолога медицинского центра имени Сураски в Израиле Бориса Бриля, вокруг ситуации с Навальным очень много вопросов и спекуляций.

«Зачем это Кремлю, если есть много источников, которые указывают, на то, что Навальный сотрудничал с Кремлем, он практически выходец из того же окружения. Очень много вопросов, много что кажется неправдоподобным. Постановочным. Даже как его вывозили», – подчеркнул он.

По его словам, относительно отравления ясно одно – работали непрофессионалы, более того, нет никаких доказательств, что это был «Новичок».

Комментируя заявления о том, что в России якобы сделали все возможное, чтобы скрыть следы преступления, Бриль уточнил, что в Омске было все сделано в обычном порядке.

«Нужно понимать, что в Омске уровень медицины желает оставлять лучшего. И потом, Вы же поймите, эти врачи и медсестры знают, что кого-то отравляли или нет. Думаете, они все знают, что он Навальный? Да многие вообще не знают, кто такой Навальный. Для них он – пациент. Какой они хотят развернутый анализ на токсины – там взяли анализ крови, установили общую картину, и это хорошо», – отметил врач.

В свою очередь депутат парламента Италии Паоло Гримольди заявил, что не верит «ни в какие действия или распоряжения» президента России Владимира Путина против Навального.

«Почему? Потому что давайте говорить серьезно! То, что произошло, связано больше с местью, чем со спланированной атакой, больше с обидой за личное прошлое, чем с серьезным политическим саботажем», – отметил он.

Тем временем член Сената Чехии Ярослав Дубрава подчеркнул, что только «дурак и слабак» может сказать, что Путин может иметь к этой ситуации какое-то отношение.

«Я уверен, что это был кто-то на службе у американцев. В конце концов, утверждение, что Навального отравили «Новичком» – веществом, которое убивает за несколько минут и против него нет антидота, максимально странно и предполагает, что Навальный не должен был умирать, но только для того, чтобы дать показания против Путина и против Российской Федерации», – сказал он.

Касаемо новых санкций Дубрава заявил, что в Евросоюзе существует «неиссякаемое количество дураков», которые цепляются за любую возможность ухудшения отношений с Россией. По словам члена Сената, такие есть и в Чехии, но большинство граждан не согласны с такой политикой.

Напомним, 2 сентября правительство Германии выступило с утверждением, что блогер Навальный якобы подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, к аналогичным выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции.

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Кремль подчеркивал, что Россия готова ко всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим веществом, имеющим стопроцентную летальность.

В Евросоюзе, Великобритании и США из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным ввели санкции против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ) и шести россиян.