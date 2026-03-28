Суд приговорил хакеров Flint24 к срокам от пяти до 15 лет

Tекст: Катерина Туманова

235-й Гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о деятельности хакерской группы Flint24. Осужденные признаны виновными в создании и участии в преступном сообществе, а также в незаконном обороте электронных средств для перевода денег, передает ТАСС.

«Постановлен приговор по уголовному делу по обвинению 26 человек в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 2 ст. 210 и ч. 2 ст. 187 УК России. За совершенные преступления суд назначил осужденным наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 15 лет со штрафами в размере от 1 150 000 рублей до 4 600 000 рублей», – заявили в пресс-службе суда.

Суд признал фигурантов виновными в приобретении, хранении, использовании и сбыте электронных средств, предназначенных для незаконных операций с денежными средствами.