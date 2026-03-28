Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.5 комментариев
МИД России потребовал расследовать убийство журналистов на юге Ливана
Армия обороны Израиля заявила, что среди пассажиров автомобиля, по которому был совершен ракетный удар, якобы находились террористы, которые притворялись журналистами, с чем категорически не согласны российские дипломаты.
«Дело тут даже не в том, как отреагируют на такое нападение профильные международные структуры, и отреагируют ли вообще. Их профессиональная слепота уже давно никого не удивляет. Вопрос в том, насколько международное сообщество в целом готово принять такую логику действий: нарекаешь журналиста террористом и получаешь лицензию на убийство. Так что ли? Мы с такой постановкой вопроса не согласимся никогда», – сказано в размещенном в Telegram-канале ведомства заявлении.
Дипломаты МИД России напомнили, что, как и в случае подобных трагедий прежде, будут «настаивать на необходимости расследования этого убийства, привлечения всех виновных к ответственности и прекращения этой кровавой практики раз и навсегда».
Ранее МИД России выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибших журналистов, осудив удар Израиля по журналистам на юге Ливана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Ливана в результате удара израильского беспилотника погибли корреспонденты телеканалов Al-Mayadeen Фатима Фтуни и Al-Manar Али Шаэйб.
Президент Ливана Джозеф Аун осудил атаку израильского дрона на журналистов Али Шуайба, Фатиму Фтуни и Мохаммада Фтуни как вопиющее преступление, нарушающее нормы и соглашения о защите работников СМИ.