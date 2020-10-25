Религиовед назвал связанные с преподаванием теологии сложности

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25 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:17  |  vz.ru
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Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

Мягкой политике Банка России придет конец Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
С лета Россия живет в условиях исторически низкой ключевой ставки. Таких дешевых кредитных денег в стране еще не было. Центральный банк обещал и дальше смягчать политику. Но вместо этого регулятор второй раз сохраняет ставку на уровне 4,25%. Неужели это предельный уровень ставки для России? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Российские ученые попали в зависимость от западных научных изданий

Ученым важно не только проводить исследования, но и рассказывать о них в научных изданиях Владимир Смирнов/ТАСС
Скандал с отказом публиковать российских ученых в США из-за мифических санкций угас сразу после возникновения. Американский геофизический союз пересмотрел свое решение и даже извинился. Однако сам этот случай крайне показателен с точки зрения того, в какую зависимость наука России попала от публикаций в научных изданиях Запада. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Престиж ООН вернет только новая холодная война

Владимир Можегов, публицист
Все международные институты переживают самый серьезный кризис за время своего существования. И едва ли за все время своего существования влияние ООН было так слабо, как сегодня. Подробности...

Как спецназ ГРУ заработал свою легендарную репутацию

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Угрозы и вызовы коллективного Запада в отношении России, рост числа конфликтов на наших границах заставляют вспомнить, к чему привело уничтожение специальной (активной) разведки в СССР в конце 1930-х, перед самым началом Великой Отечественной. Подробности...
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Увидеть Антарктиду – и умереть

Тимур Шерзад, журналист
24 октября 1911 года стартовала экспедиция Роберта Скотта к Южному полюсу. Конкуренцию в гонке за покорение Антарктиды Скотту составляла норвежская экспедиция Руаля Амундсена. Этому противостоянию предстояло стать самым мрачным и драматичным событием в истории континента. Подробности...
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Папа римский встал на сторону геев

Убийца Чапаева на улице Чапаева

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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    Религиовед назвал связанные с преподаванием теологии сложности

       25 октября 2020, 14:14
    Фото: Сергей Карпов/АБ/ТАСС
    Текст: Анастасия Куликова

    «С кафедрой теологии есть несколько проблем. Во-первых, не определено ограничение между теологией, религиоведением, социологией и религией. Во-вторых, непонятно, куда устраивать на работу выпускников», – сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин, комментируя появившиеся в интернете сообщения, что в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ) якобы закрылась кафедра теологии.

    «Из той информации, что у нас есть, мы видим, что на кафедре нет расписания занятий. Но это может быть связано с пандемией и мерами, которые предпринимаются в целом по стране. При этом каких-то официальных подтверждений этому нет», – сказал религиовед, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

    Ранее протодиакон Андрей Кураев на своей странице в социальной сети Facebook заявил о закрытии кафедры теологии в Московском инженерно-физическом институте (НИЯУ МИФИ).  «В этом году у нее уже нет расписания. Нет занятий. Даже дистанционных. Тамошние скучные и примитивные лекции митрополита Илариона оказались невостребованы», – написал он. Однако позже добавил, что нашел расписание дистанционных занятий по теологии. «Но идут ли они?», – поинтересовался Кураев.

    Лункин отметил, что с теологией в России действительно есть несколько проблем, которые Андрей Кураев поднял своим постом: «Во-первых, не определено ограничение между теологией, религиоведением, социологией и религией. Во-вторых, непонятно, как быть с трудоустройством выпускников: они могут быть или школьными преподавателями основ религии, или заменять светских религиоведов. Но для этого нужны бюджетные средства и понимание того, сколько специалистов нам необходимо. В-третьих, у нас есть только православная и исламская теологии, а куда идти представителям других конфессий – иудаизма и буддизма? Для нашей страны это важный вопрос».

    «Из-за всех этих проблем, неопределенности с преподаванием и применением теологии, кафедра фактически основывается там, где это возможно. В данном случае речь идет о воле ректора МИФИ и митрополита Илариона. Конечно, одной лишь воли здесь недостаточно. Наверное, из-за этого и возникли какие-то проблемы с интересом к теологии в МИФИ. Это совершенно естественно», – говорит эксперт.

    «В целом специальность «теология» и развитие теологического образования у нас находятся в начале своего пути. Но настораживает то, что кафедра создается "кривым" путем и по большей части не в гуманитарных вузах. Успех этого дела зависит от того, насколько теология будет открыта к диалогу с другими гуманитарными науками, а не с химиками и физиками», – убежден религиовед.

    «Что касается заявлений Андрея Кураева – я думаю, что это чисто эмоциональная и ревностная реакция. Его лекции тоже стали меньше слушать, чем в прошлые десятилетия. Кураев стал говорить, может быть, интереснее, но грубее. Это довело его до запрета служений. Потому у всех свои проблемы», – заключил Лункин.

    Напомним, кафедра теологии была открыта в МИФИ в октябре 2012 года, заведующим кафедры стал митрополит Волоколамский Иларион.  «Задача преподавания теологии в рамках общего университетского курса заключается в том, чтобы предоставить возможность студентам получить знания в той области, которая продолжает играть существенную роль в жизни людей, то есть в области религии», – заявлял тогда в своем обращении к студентам митрополит Иларион.

    При этом ноябре 2012 года в СМИ появилось открытое обращение академиков и членов-корреспондентов против создания кафедры теологии. Кроме того, один из сотрудников МИФИ в знак протеста уволился из вуза.

    Также в июне 2012 года протестующие против преподавания теологии в МИФИ обратились к тогдашнему министру образования Дмитрию Ливанову с просьбой о закрытии этой кафедры. Они отмечали, что «ядерные технологии требуют не веры, а сугубо научного подхода».

    Позже в РПЦ заявили, что «кафедра не ориентирована на подготовку теологов, а является подразделением общегуманитарного блока, которое предлагает студентам ряд курсов по выбору и согласовывает свою работу с другими общеобразовательными подразделениями университета». 

    Напомним, в сентябре газета ВЗГЛЯД писала о том, что в Госдуме обсуждались поправки в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма».

    Однако такая инициатива «вызвала немалые споры – главным образом, из-за пункта, который требует, чтобы священнослужители и сотрудники религиозных организаций, получившие духовное образование за рубежом, проходили переаттестацию и получали дополнительное образование в России перед тем, как приступать к своим обязанностям», отмечал богослов Сергей Худиев.

    «Против этого пункта выступил ряд религиозных общин, для которых образование за рубежом – важная или даже единственная возможность подготовки служителей. Пока что Госдума отложила его принятие», – констатировал Худиев.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


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