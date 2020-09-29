Переаттестация священнослужителей – это огонь по своим

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29 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 09:25  |  vz.ru
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Путешествия по России стали еще выгодней

Стали известны улучшенные условия программы по возврату кешбэка за отдых в России Егор Алеев/ТАСС
Беспрецедентная акция от государства по возврату кешбэка при покупке тура по России привлекла на порядок меньше туристов и денег, чем ожидали в Ростуризме. В Японии схожей госпрограммой воспользовались целых два миллиона японцев, а в России – всего 50 тыс. человек. Однако Ростуризм решил исправить ситуацию и существенно улучшил условия акции. И теперь есть надежда повторить успех японцев.  Подробности...
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Что помешало России и Японии заключить мирный договор

Владимир Путин и Синдзо Абэ могли подписать договор о мире, считает экс-премьер Японии Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В 2018 году Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Но этому, по его словам, помешало противостояние между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, эксперты считают, что Абэ приукрашивает действительность: страны не были готовы к подписанию договора, так как имеют существенные разногласия по вопросу Курильских островов. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Славянскому народу отказали в праве на существование

Болгарско-македонский вопрос во многом похож на русско-украинский EPA/NAKE BATEV/ТАСС
В преддверии переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, власти Болгарии решили разъяснить Европе, что македонского народа и языка не существует. По мнению Софии, все это морок и тоталитарное коммунистическое наследие. Действительно ли это так, и какое отношение к этому имеет болгарский «майдан», жертвой которого рискует стать старый враг России? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Переаттестация священнослужителей – это огонь по своим

Сергей Худиев, публицист, богослов
Противостояние экстремизму – задача, которую необходимо решать. Но это можно делать и более точечно. Мы знаем, что экстремистов готовят некоторые зарубежные медресе – именно по отношению к ним и были бы уместны определенные заградительные меры. Подробности...

Коронавирус вызывает не только проблемы со здоровьем

Никита Коваленко, политический обозреватель
Сейчас, как и в разгар пандемии, заразиться COVID-19 очень легко. В этом автор убедился на собственном опыте. Мы с женой заболели именно в тот период, когда жизнь в Москве уже в значительной степени вернулась в обычное русло – в августе. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

России необходимо вернуть смертную казнь

Сергей Мардан, публицист
Убийство невинного ребенка в любой религиозной традиции всегда воспринималось как один из самых страшных грехов, не имеющий никакого оправдания, никакого прощения, не смягчаемый никакими обстоятельствами. Подробности...
Обсуждение: 137 комментариев
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Новая война армян и тюрок

Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе?
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    Сергей Худиев

    Переаттестация священнослужителей – это огонь по своим

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		29 сентября 2020, 09:16

    Законопроект о внесении дополнений в закон «О свободе совести» вызвал немалые споры, главным образом, из-за пункта, который требует, чтобы священнослужители и сотрудники религиозных организаций, получившие духовное образование за рубежом, проходили переаттестацию и получали дополнительное образование в России, перед тем, как приступать к своим обязанностям.

    Против этого пункта выступил ряд религиозных общин, для которых образование за рубежом – важная или даже единственная возможность подготовки служителей. Пока что Госдума отложила его принятие.

    Цель требования переаттестации понятна – в России не должны легально проповедовать те, кто протаскивает, под флагом религии, экстремистскую и насильственную идеологию. Иностранные деньги – а денег этих много – не должны отравлять религиозную ситуацию в России.

    Однако в своем нынешнем виде это требование может создать намного больше проблем, чем решит. Религия по своей природе носит наднациональный характер; она не может ограничивать себя государственными границами. Это особенно хорошо видно на примере Русской православной церкви, паства которой находится в самых разных странах, а епископы и священники, выпускники российских семинарий, несут служение в самых разных местах, от Западной Европы и США до Африки. Власти этих стран могут создать нашим священнослужителям проблемы, аналогичные тем, которые создает обсуждаемый законопроект религиозным служителям в России – и в этом случае нам будет трудно против этого протестовать.

    Конечно, противостояние религиозно окрашенному экстремизму – задача, которую необходимо решать. Но это можно делать и более точечно. Мы знаем, что экстремистов готовят некоторые зарубежные медресе – причем не так трудно установить, какие именно. Именно по отношению к ним и были бы уместны определенные заградительные меры. Создать «черный список» учебных заведений, выпускники которых не могут проповедовать в России, вполне возможно.

    Фото: Daniil Ivanov/Global Look Press

    Вместо этого, увы, мы видим совершенно неизбирательные удары по площадям – ради того, чтобы отсеять выпускников тех медресе, где готовят экстремистов, законопроект заодно создает проблемы медресе, где готовят принципиальных противников экстремизма, а также – за компанию – баптистским и католическим семинариям, а также иудеям, буддистам и всем остальным. Создавать затруднения мирным и законопослушным людям – это не способ побороть экстремизм. Это, увы, огонь по своим законопослушным гражданам.

    Чем вызвана такая неизбирательность? Очевидно, не каким-то злым умыслом, а подходом по умолчанию, который тянется ещё с советских времен. Этот подход можно было бы обозначить, как «враждебный секуляризм».  Религия при этом автоматически воспринимается как что-то в принципе враждебное, верующие видятся как плохие члены общества и граждане весьма сомнительной лояльности, которых должно быть как можно меньше – а те, которые все же есть, должны находиться под плотным контролем государства, которое всячески дает понять, что не одобряет их мировоззренческого выбора. Быть религиозным человеком формально не запрещено – но лучше не надо.

    Мы жили при такой форме секуляризма в позднем СССР – а в наши дни он существует, например, в Китае. Как сказал в 1970-тые годы милиционер одному молодому христианину, «лучше бы вы, молодой человек, водку пили». В России мы наблюдаем продвижение именно такой формы секуляризма начиная, по крайней мере, с «поправок Яровой». Любой верующий, особенно вступающий в открытые беседы о своей вере, находится под сильным подозрением. От него требуются дополнительные усилия, чтобы доказать свою благонадежность.

    Проблема не только в формальных запретах – но и в определенном сигнале, который власть посылает своим представителям на местах и населению в целом. Государство смотрит на верующих с неодобрением; к ним не следует быть дружелюбными, разного рода нападки на них будут восприняты как уместные. Конечно, это сворачивание религиозной свободы пока что не затрагивает крупнейшую религиозную общину страны – Русскую православную церковь, отношения которой с государством пока складываются вполне благополучно.  Как православный человек, я благодарен за это время благожелательного сотрудничества – которое мы особенно ценим после советских гонений.

    Но беда в том, что враждебный секуляризм с исключением для Русской православной церкви – это очень неустойчивое положение дел. Когда формируется законодательная база, позволяющая сильно испортить жизнь любой религиозной общине, а принцип свободы вероисповедания, хотя и не отвергается формально, но постепенно сворачивается, Церковь оказывается зависимой не от закона, а от благоволения конкретных людей во власти, которое никоим образом не гарантировано навсегда. В Библии есть рассказ о том, как у Иосифа – и народа Божьего в целом – сложились самые прекрасные отношения с царем египетским; но потом «восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа» (Исх.1:8), и люди оказались в большой беде.

    У враждебного секуляризма есть своя внутренняя логика – которая, в итоге, неизбежно разворачивает его и против Русской православной церкви. Церковь будет в намного большей безопасности – и в лучших условиях для своего служения – если государство будет признавать свободу вероисповедания в целом. Кроме того, нам стоит заметить, что развитие событий в мире делает свободу религии очень важным – и, потенциально, мощным – внешнеполитическим инструментом. Острое политическое противостояние в США это, во многом, противостояние именно вокруг свободы вероисповедания – которую демократы стремятся свернуть во имя гендерной идеологии и «защиты прав меньшинств»,  в то время как республиканцы обещают её отстоять.

    Многие представители консервативных сил в США – и Европе – с одобрением смотрят на Россию как на страну, практически не затронутую тем идеологическим безумием, которое заливает Запад. Это одобрение, однако, быстро уходит, когда они узнают о серьезных проблемах со свободой вероисповедания в самой России. Там, где мог бы быть мощный канал «народной дипломатии», где Россия могла бы привлечь симпатии множества людей по всему (и, в большой мере, западному) миру, оказывается, напротив, уязвимость – критики России указывают на сворачивание свободы религии, и, увы, им нечего возразить.

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    Политика России в области религии могла бы быть другой. Мы могли бы увидеть в верующих людях – в том числе, неправославных – не угрозу, а потенциал. Религиозные общины могут быть партнерами и соработниками государства в деле построения более стабильного, безопасного, гуманного и процветающего общества. Государство могло бы проводить более дружественную политику – не пытаясь осложнить религиозным общинам жизнь, а, напротив, признавая верующих в качестве своих лояльных граждан. Гораздо лучше привлекать людей, а не отталкивать их, приобретать их расположение, а не провоцировать отчуждение и враждебность.

    Это требует большой мудрости, да и, просто, усилий – тщательно разбираться, отличая реальных экстремистов от мирных и законопослушных религиозных людей, может быть долго и сложно. Кажется более простым решением просто ввести дополнительные ограничения, которые ударят по всем без разбора. Но такая экономия усилий может в будущем принести плохие плоды – поэтому лучше продумывать политику в области религии медленно и тщательно.


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