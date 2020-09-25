Прокуратура потребовала ликвидировать «Церковь последнего завета»

Красноярская прокуратура подала иск в суд о ликвидации религиозной структуры «Церковь последнего завета», сообщили в Генпрокуратуре.

«Прокуратура Красноярского края провела проверку деятельности Курагинской местной религиозной организации «Церковь последнего завета», в ходе которой установлены факты, свидетельствующие о наличии оснований для ликвидации ее в судебном порядке», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Эксперты в результате проверки установили, что в материалах «Церкви последнего завета» есть доктринальные рекомендации, «ограничивающие право на жизнь, право на свободу и неприкосновенность личности, свободу совести, право на защиту семьи, материнства и детства, на образование; право на охрану здоровья и медицинскую помощь».

Также были установлены факты причинения вреда психическому здоровью адептам учения «путем попыток проявления собственных мыслей, желаний, потребностей и стремлений под угрозой общественного порицания, формирования стойкого чувства вины и изгнания из сообщества».

«Деятельность Курагинской местной религиозной организации «Церковь последнего завета» угрожает интересам общества и государства, посягает на личность, права и свободы граждан, влечет за собой причинение ущерба нравственности, здоровью граждан, что в соответствии со статьей 14 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» является основанием для запрета ее деятельности в судебном порядке», – указали в ведомстве.

Ранее центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца основателя «Церкви последнего завета» Сергея Торопа, называющего себя Виссарионом – сыном божьим Христом.

До этого в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.