СК подтвердил задержание участников секты в Красноярском крае

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22 сентября, вторник | Последнее обновление — 11:47 | vz.ru
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Богатый российский бизнес поможет малому и среднему
Почему Россия никогда не примет новый ультиматум США
Священнослужители отказались заново переучиваться
Российско-германским отношениям угрожает преемник Меркель
За пожар в Анапе ответят «дикари»
Дня Победы и Дня России недостаточно
Владимир Можегов, публицист
Сегодня, когда народы Европы все более явно клонятся к упадку, не пришло ли нам время вспомнить наши общие корни? И стать тем спасительным полюсом, который помог бы Европе сохраниться как единое племя, а нам – не забыть себя. Подробности...
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Зеленский не дождется самоликвидации ЛДНР
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Проукраински настроенных персонажей в ЛДНР меньшинство. Большая часть людей связывает свое будущее с Россией. И лучше всего это подтверждает тот факт, что с каждым днем становится все больше граждан, которые получают паспорта РФ. Подробности...
Украинские шахтеры ушли под землю
Павел Волков, публицист
Работяги из Кривого Рога, родины президента Зеленского, уже две недели сидят под землей, потому что дальше так жить нельзя. Чего же хотят шахтеры? Они хотят всего лишь выжить. Подробности...
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Туркмения добила русский язык
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем
Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округаПодробности...
Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет
Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смогаПодробности...
Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»
В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награжденияПодробности...
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