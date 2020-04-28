Стало известно об активизации сект в России на фоне коронавируса

Правозащитный центр Всемирного русского народного собора (ВРНС) заявил об угрозе активизации деятельности псевдоправославных сект в России во время коронавируса и разработал методичку с указанием того, как эти секты можно распознавать, сообщили во ВРНС.

«Религиоведы Всемирного русского народного собора предупреждают об опасности активизации деятельности сект во время пандемии и призывают проявлять осторожность и благоразумие при контакте с представителями деструктивных образований», – говорится в сообщении.

Правозащитники ВРНС отмечают, что секты псевдоправославного типа пользуются при вербовке новых членов «важнейшим преимуществом – высоким уровнем мимикрии под традиционных православных». «Их немногочисленные храмы внешне и часто внутренне не отличаются от обычных православных, духовные лица одеваются точно так же, как и нормальные православные священнослужители, используются те же таинства и молитвы», – передает РИА «Новости» сообщение центра.

В числе «основных деструктивных течений» под маской православия перечисляются «группа «истинно-православных» («катакомбников»), в частности, так называемая Истинно-православная церковь России Рафаила Прокопьева-Мотовилова и группа «епископа Готфского» Амвросия Сиверса (сиверсовцы). Также действуют «русанцовцы» (официальное название Русская православная автономная церковь) – «штрихофобы», которые отказываются от ИНН и паспортов нового образца.

Группы «царебожников» отличаются чрезмерным почитанием последнего русского императора Николая II, которого они фактически обожествляют. Секту братьев Дзюбанов (диомидовцев) возглавляют бывшие священнослужители Русской православной церкви, объявившие о создании собственной религиозной организации, сообщили в ВРНС.



По информации правозащитного центра, есть также апокалиптические секты («Церковь Иоанна Богослова» Олега Моленко, «Горний Иерусалим» и ряд других), которые проповедуют скорый конец света, в связи с чем склонны к строительству убежищ, переселению в глухие места или даже под землю.



В числе признаков псевдоправославных сект называются неуважение к патриарху Московскому и всея Руси, категорическое непризнание паспортов нового образца и ИНН, сбор пожертвования лицами, по одежде похожими на духовных, что в официальной Церкви запрещено, наличие икон Ивана Грозного, Григория Распутина и даже Гитлера («святого Адольфа Мюнхенского»), склонность к «изгнанию бесов» (экзорцизму), младостарчество («порицаемое официальной Церковью явление, при котором молодой и малоопытный священник берется контролировать все сферы жизни своих прихожан»), склонность к предсказаниям и мифотворчество.



«Многие секты православного происхождения вымогают у людей деньги, жестко контролируют их жизнь, практикуют опасные для здоровья диеты и нетрадиционную медицину, часть из них склонна к переселению в глухие места – например, тайгу Тывы, Пермского края или Иркутской области. Отказ от новых паспортов и ИНН серьезно ограничивает возможности членов этих сект в учебе и работе», – отмечается в сообщении.

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