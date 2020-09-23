Суд Новосибирска арестовал «сына божьего» Виссариона

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца основателя «Церкви последнего завета» Сергея Торопа, называющего себя Виссарионом – сыном божьим Христом.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 22 ноября», – цитирует РИА «Новости» судью.

Тороп заявил, что не согласен с обвинением и считает его надуманным. Защита Торопа намерена обжаловать решение новосибирского суда о его аресте.

«Конечно, мы будем обжаловать данное решение. С решением мы не согласны. С предъявленным обвинением мы также не согласны. Данное обвинение надуманное, не имеет под собой никаких оснований и доказательств», – сказала адвокат Ольга Маринкина.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом – сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.

Их подозревают в «создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам».

По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие.

Фигурантам дела может грозить свыше десяти лет колонии. В суде глава религиозной общины сказал, что полностью не согласен с обвинением и считает, что нужна была чья-та заинтересованность, чтобы «придумать и насочинять».