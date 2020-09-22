Госдума отложила рассмотрение закона о переаттестации священнослужителей

Госдума отложила рассмотрение правительственных поправок к закону «О свободе совести и о религиозных объединениях», в соответствии с которыми получившие образование за рубежом священнослужители, чтобы вести религиозную или преподавательскую деятельность в России, должны пройти переподготовку и аттестацию в российских вузах.

Поправки должны были рассмотреть 22 сентября. Представители религиозных конфессий, в том числе буддийских организаций, еврейских общин и христиан-пятидесятников призывали скорректировать проект закона.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов рассказал «Коммерсанту», что в нижнюю палату парламента неоднократно обращались буддисты.

«В Госдуму поступали многочисленные обращения религиозных организаций буддистов, у которых нет в России духовных образовательных организаций, которые смогут обеспечить обучение и аттестацию священнослужителей, получивших иностранное религиозное образование. Рассмотрение в первом чтении отложено. Будут проведены консультации с представителями основных конфессий для выработки поправок к законопроекту, которые могут быть внесены на этапе подготовки ко второму чтению», – сказал Гаврилов.

Ранее комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений выступил с заявлением, в котором отмечается, что законопроект поможет осуществлять госнадзор за деятельностью религиозных объединений.

Администратор Центрального хурула Калмыкии Йонтен-гелонг заявил газете ВЗГЛЯД, что понимает, что «поправки направлены, прежде всего, на противодействие экстремизму и терроризму на религиозной почве, однако борьба с экстремизмом и терроризмом должна проходить без нанесения урона традиционным для России конфессиям».