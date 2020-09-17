Центральный хурул Калмыкии подверг критике поправки в закон о религиозных объединениях

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17 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 11:08  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Зачем Одессе вновь потребовался маршал Жуков

Мэр Одессы решил вернуть проспект Маршала Жукова РИА Новости
Мэр Одессы Геннадий Труханов намерен вернуть на карту города-героя проспект Маршала Жукова, который был переименован в 2016 году в честь «героев небесной сотни». Эта инициатива уже возмутила националистов, которые могут спровоцировать очередной конфликт в городе. Почему Труханов решил пойти на такой шаг и насколько реализуема его идея на практике?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Новому большому брату не нужна твоя личность

Андрей Перла, Политолог
Он смотрит на тебя с каждого монитора. Большой брат разрешает тебе говорить, что он плохой – вот только в новоязе для этого не осталось слов. Большой брат мягче, чем в старой книжке, но также безжалостно указывает тебе, как жить, что покупать и за кого голосовать. Подробности...
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Психические расстройства портят жизнь как насморк

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Проблемы с психикой – они от лукавого, придуманы масонами и рептилоидами. Погуляй, и все пройдет. Бабки в поле рожали, а ты непонятно на что жалуешься. И вообще, у предков никаких депрессий не было. Подробности...
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В пропаганде не может быть правды, тем более – во вражеской

Герман Садулаев, писатель, публицист
Ненормально то, что мы сами, раскрыв рот, слушаем всю эту чушь и пропаганду, да не только слушаем, а и повторяем, и на основании этой вражеской пропаганды пишем свои статьи, книги и снимаем фильмы, которые хвалим, потому что они «правдивые». Подробности...
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Подозрительная смерть Тесака

Шведов выгоняют из Швеции

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Отношения России и Японии изменятся

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Центральный хурул Калмыкии подверг критике поправки в закон о религиозных объединениях

    17 сентября 2020, 10:55

    «Мы понимаем, что поправки направлены, прежде всего, на противодействие экстремизму и терроризму на религиозной почве, однако борьба с экстремизмом и терроризмом должна проходить без нанесения урона традиционным для России конфессиям», – заявил газете ВЗГЛЯД администратор Центрального хурула Калмыкии Йонтен-гелонг, комментируя законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».

    «Настораживают изменения, которые предполагается внести в статью 24, пункт 5, где говорится о том, что священнослужители, получившие духовное образование за рубежом, должны проходить аттестацию в российских духовно-образовательных учреждениях и до начала религиозной или преподавательской деятельности в России, получать дополнительное профессиональное образование», – отметил член Общественной палаты России и старший администратор Центрального хурула Калмыкии Йонтен-гелонг.

    По его словам, на недавней конференции буддийских организаций России, в которой приняли участие представители четыре школы тибетского буддизма (сакья, ньингма, кагью и гелуг), буддисты подвергли критике новые поправки в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», которые «были сформулированы без учета традиций некоторых религиозных течений и конфессий, например, буддизма».

    «Исторически, на протяжении многих веков, священнослужители традиционных буддийских регионов России получали образование за рубежом – прежде в Тибете, а ныне в Индии и Монголии. Также большинство духовных учителей, которые сейчас преподают буддийское учение в Калмыкии, Бурятии, Забайкалье, Тыве и крупных городах (Москве, Санкт-Петербурге), – это выпускники монастырских университетов, расположенных на территории Индии, Непала, Китая, Монголии и других стран», – подчеркнул представитель центрального хурула Калмыкии.

    В самой Калмыкии сейчас нет зарегистрированного духовно-образовательного учреждения для буддистских священнослужителей. Поэтому верующие опасаются, что в случае принятия этих поправок буддизм в этом регионе прекратит свое существование, потому что не останется священнослужителей, которые будут иметь право осуществлять религиозную и преподавательскую деятельность. «За рубежом учились и священнослужители Бурятии и Тывы, в том числе преподаватели действующего в Бурятии Буддийского института. Принятие поправок губительно скажется на возрождении и развитии буддизма в традиционных буддийских регионах и в России в целом, где сейчас действуют сотни буддийских организаций, связанных с духовными учителями из Индии и других стран», – сказал Йонтен-гелонг.

    Поправки требуют тщательной доработки с учетом мнения и интересов традиционных конфессий и представляющих их религиозных организаций, считает представитель центрального хурула Калмыкии. «Борьба с экстремизмом и терроризмом должна проходить без нанесения урона традиционным для России конфессиям, которые составляют неотъемлемую часть нашего общего исторического наследия», – заявил он.

    В среду комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Слушания запланированы на 22 сентября. Среди прочего проект предусматривает для священнослужителей и «персонала религиозных организаций», которые получили духовное образование за рубежом, обязательную переаттестацию в российских учебных заведениях, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.

    «Ко второму чтению законопроекта комитет совместно с Минюстом и экспертным сообществом рассмотрят возможность определенной коррекции этой нормы, к примеру, в отношении руководителей религиозных организаций традиционных конфессий. Вероятно, требование аттестации для них излишне», – заявил РИА «Новости» председатель комитета Сергей Гаврилов. Он отметил, что сейчас положения законопроекта распространяются на всех представителей духовенства и религиозного персонала, получивших зарубежное духовное образование.

    «Переобучение и аттестация будут проводиться российскими духовными образовательными организациями. Не государственными вузами, а именно конфессиональными духовными учреждениями», – уточнил он. Сами поправки, по словам депутата, направлены против «проповедования в России экстремистской идеологии религиозной направленности лицами, прошедшими подготовку за рубежом». 

    Ранее комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений выступил с заявлением, в котором отмечается, что законопроект поможет осуществлять госнадзор за деятельностью религиозных объединений.


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