Центральный хурул Калмыкии подверг критике поправки в закон о религиозных объединениях

«Мы понимаем, что поправки направлены, прежде всего, на противодействие экстремизму и терроризму на религиозной почве, однако борьба с экстремизмом и терроризмом должна проходить без нанесения урона традиционным для России конфессиям», – заявил газете ВЗГЛЯД администратор Центрального хурула Калмыкии Йонтен-гелонг, комментируя законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».

«Настораживают изменения, которые предполагается внести в статью 24, пункт 5, где говорится о том, что священнослужители, получившие духовное образование за рубежом, должны проходить аттестацию в российских духовно-образовательных учреждениях и до начала религиозной или преподавательской деятельности в России, получать дополнительное профессиональное образование», – отметил член Общественной палаты России и старший администратор Центрального хурула Калмыкии Йонтен-гелонг.

По его словам, на недавней конференции буддийских организаций России, в которой приняли участие представители четыре школы тибетского буддизма (сакья, ньингма, кагью и гелуг), буддисты подвергли критике новые поправки в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», которые «были сформулированы без учета традиций некоторых религиозных течений и конфессий, например, буддизма».

«Исторически, на протяжении многих веков, священнослужители традиционных буддийских регионов России получали образование за рубежом – прежде в Тибете, а ныне в Индии и Монголии. Также большинство духовных учителей, которые сейчас преподают буддийское учение в Калмыкии, Бурятии, Забайкалье, Тыве и крупных городах (Москве, Санкт-Петербурге), – это выпускники монастырских университетов, расположенных на территории Индии, Непала, Китая, Монголии и других стран», – подчеркнул представитель центрального хурула Калмыкии.

В самой Калмыкии сейчас нет зарегистрированного духовно-образовательного учреждения для буддистских священнослужителей. Поэтому верующие опасаются, что в случае принятия этих поправок буддизм в этом регионе прекратит свое существование, потому что не останется священнослужителей, которые будут иметь право осуществлять религиозную и преподавательскую деятельность. «За рубежом учились и священнослужители Бурятии и Тывы, в том числе преподаватели действующего в Бурятии Буддийского института. Принятие поправок губительно скажется на возрождении и развитии буддизма в традиционных буддийских регионах и в России в целом, где сейчас действуют сотни буддийских организаций, связанных с духовными учителями из Индии и других стран», – сказал Йонтен-гелонг.

Поправки требуют тщательной доработки с учетом мнения и интересов традиционных конфессий и представляющих их религиозных организаций, считает представитель центрального хурула Калмыкии. «Борьба с экстремизмом и терроризмом должна проходить без нанесения урона традиционным для России конфессиям, которые составляют неотъемлемую часть нашего общего исторического наследия», – заявил он.

В среду комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Слушания запланированы на 22 сентября. Среди прочего проект предусматривает для священнослужителей и «персонала религиозных организаций», которые получили духовное образование за рубежом, обязательную переаттестацию в российских учебных заведениях, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.

«Ко второму чтению законопроекта комитет совместно с Минюстом и экспертным сообществом рассмотрят возможность определенной коррекции этой нормы, к примеру, в отношении руководителей религиозных организаций традиционных конфессий. Вероятно, требование аттестации для них излишне», – заявил РИА «Новости» председатель комитета Сергей Гаврилов. Он отметил, что сейчас положения законопроекта распространяются на всех представителей духовенства и религиозного персонала, получивших зарубежное духовное образование.

«Переобучение и аттестация будут проводиться российскими духовными образовательными организациями. Не государственными вузами, а именно конфессиональными духовными учреждениями», – уточнил он. Сами поправки, по словам депутата, направлены против «проповедования в России экстремистской идеологии религиозной направленности лицами, прошедшими подготовку за рубежом».

Ранее комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений выступил с заявлением, в котором отмечается, что законопроект поможет осуществлять госнадзор за деятельностью религиозных объединений.