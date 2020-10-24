Эксперты спрогнозировали итоги выборов на Украине

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24 октября, суббота  |  Последнее обновление — 14:52  |  vz.ru
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Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

Мягкой политике Банка России придет конец Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
С лета Россия живет в условиях исторически низкой ключевой ставки. Таких дешевых кредитных денег в стране еще не было. Центральный банк обещал и дальше смягчать политику. Но вместо этого регулятор второй раз сохраняет ставку на уровне 4,25%. Неужели это предельный уровень ставки для России? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Российские ученые попали в зависимость от западных научных изданий

Ученым важно не только проводить исследования, но и рассказывать о них в научных изданиях Владимир Смирнов/ТАСС
Скандал с отказом публиковать российских ученых в США из-за мифических санкций угас сразу после возникновения. Американский геофизический союз пересмотрел свое решение и даже извинился. Однако сам этот случай крайне показателен с точки зрения того, в какую зависимость наука России попала от публикаций в научных изданиях Запада. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Как спецназ ГРУ заработал свою легендарную репутацию

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Угрозы и вызовы коллективного Запада в отношении России, рост числа конфликтов на наших границах заставляют вспомнить, к чему привело уничтожение специальной (активной) разведки в СССР в конце 1930-х, перед самым началом Великой Отечественной. Подробности...

Увидеть Антарктиду – и умереть

Тимур Шерзад, журналист
24 октября 1911 года стартовала экспедиция Роберта Скотта к Южному полюсу. Конкуренцию в гонке за покорение Антарктиды Скотту составляла норвежская экспедиция Руаля Амундсена. Этому противостоянию предстояло стать самым мрачным и драматичным событием в истории континента. Подробности...

Мы слишком долго отступали, пора возвращать потерянное

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Если мы хотим, чтобы нас уважали, позиция России на международной арене должна быть жесткой. Наступательной и выгодной прежде всего для нас самих. Хватит оправдываться и сносить оскорбления, которые высказывают нам в лицо. Подробности...
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До начала революции в США осталось 10 дней

Папа римский встал на сторону геев

Убийца Чапаева на улице Чапаева

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

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    Эксперты спрогнозировали итоги выборов на Украине

    24 октября 2020, 14:19

    Текст: Наталья Ануфриева

    Эксперты сделали прогноз по итогам голосования на выборах в органы местного самоуправления на Украине, отметив, что партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» может остаться без поддержки населения.

    Предстоящие выборы считают особенными по ряду причин, первая из которых – стартовавшая в 2014 году реформа децентрализации, которая дала органам местного самоуправления больше полномочий, передает «Коммерсант».

    Так, по данным на 2020 год, за прошедшее с момента реформы время доходы местных бюджетов выросли почти в четыре раза, а территориальные общины получили в собственность гектары сельскохозяйственных земель, принадлежавших государству. Повысилась ценность кресла мэра или депутата городского или областного совета.

    «Мэры городов могут позволить себе полемику и с президентом, и с премьер-министром, их влияние сейчас на уровне отдельных партийных лидеров», – сказал глава украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

    Кроме того, голосование пройдет по новому избирательному кодексу: ранее мэров и депутатов избирали по смешанной системе – 50% по многомандатным округам и 50% по партийным спискам. Теперь же охват использования пропорциональной системы увеличен: по партийным спискам будут избирать депутатов во всех городах, где проживают более 10 тыс. избирателей.

    При этом в мэры могут баллотироваться как кандидаты от партий, так и самовыдвиженцы. По мнению Фесенко, выборы фактически станут «репетицией использования системы с открытыми списками», по которой могут пройти следующие парламентские выборы.

    На Украине голосование уже окрестили «четвертым туром президентских выборов». По результатам первых двух, 31 марта и 21 апреля 2019 года, Владимир Зеленский одержал победу и стал президентом (во втором туре он набрал 73,22% голосов).

    На парламентских выборах 21 июля 2019 года – в условном «третьем туре» – его партия «Слуга народа» тоже показала хороший результат – 43%.

    Однако спустя год перспективы партии выглядят гораздо хуже: согласно исследованию социологической группы «Рейтинг» за 16-19 октября, среди тех, кто определился и однозначно готов прийти на парламентские выборы, партию президента поддерживают только 16,7% избирателей.

    Что касается местных выборов, то в большинстве региональных советов «слуги народа» смогут сформировать вторые или третьи по числу депутатов фракции. Не ожидается и побед представителей партии на выборах мэров крупных городов.

    Отмечается, что на местном уровне ключевую роль чаще играет не партийная принадлежность, а личность региональных политиков. Например, по данным социологического агентства FAMA, за действующего мэра Львова Андрея Садового готовы отдать свой голос 41,5% избирателей. Одна из наиболее ярких кампаний развернулась в Киеве, но и там главой города, как считают эксперты, могут снова избрать Виталия Кличко.

    По мнению Фесенко, кроме тенденции к усилению на Украине региональных элит есть и другая – ослабление центральной власти за время пандемии.

    «Эпидемия обострила отношения между центральной и местной властью. Были примеры, когда мэры городов открыто полемизировали с президентом. Есть ожидание, что в случае серьезного поражения «Слуги народа» на этих выборах через некоторое время могут состояться досрочные парламентские выборы. Ряд оппозиционных сил, в первую очередь «Европейская солидарность» и отчасти «Оппозиционная платформа – За жизнь», хотят взять реванш за президентские выборы. А новые политические проекты, например, партия «За будущее», наоборот, рассматривают местные выборы как прелюдию к досрочным парламентским», – сказал эксперт.

    Напомним, в воскресенье, 25 октября, украинцы изберут депутатов городских и областных советов, а также руководителей сел, поселков и городов. 24 октября на Украине наступил «день тишины». Владимир Зеленский инициировал проведение в день местных выборов и всеукраинского опроса по важным для страны темам.

    Советник президента Михаил Подоляк озвучивал пять вопросов, на которые предложат ответить украинцам.

    Это вопросы о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах, создании свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей, сокращении количества нардепов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях и о праве Украины на пользование гарантиями безопасности, определенными Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

    Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предположила, что целью опроса Зеленского в день местных выборов является легализация наркотиков в стране, а «заказ» на него поступил от наркокартелей.


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