Арестован готовивший теракт в Москве уроженец Центральной Азии

Бабушкинский районный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО уроженца Центральной Азии, готовившего теракт в одном из зданий органов власти в столичном регионе, сообщили в суде.

«Бабушкинский суд Москвы на два месяца избрал в отношении Абдужаборова Д.Н. меру пресечения в виде заключения под стражу», – сказали ТАСС в суде.

В четверг сообщалось, что в Московском регионе задержали выходца из Центральной Азии, планировавшего подорвать одно из учреждений органов власти. Подозреваемый действовал под указанием боевиков международных террористических организаций, после совершения теракта он планировал уехать на Ближний Восток воевать за террористов.