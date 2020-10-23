В якутском поселке появится центр культурного развития

В поселке Нижний Бестях в административном центре Мегино-Кангаласского района Якутии по национальному проекту планируется построить центр культурного развития.

Премьер-министр России Михаил Мишустин накануне подписал постановление о создании культурных центров на Дальнем Востоке. Центры культурного развития – это новый формат досуговых учреждений для всей семьи, от привычных домов культуры их отличает многофункциональность и современный подход к организации пространства.

«В Якутии центр культурного развития будет построен в поселке Нижний Бестях. Средства на строительство в размере 147,6 млн рублей будут выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура». Ряд работ уже произведен, в том числе отвод территории, разработка архитектурного решения будущего центра», – цитирует ТАСС сообщение региональных властей. Отмечается, что Якутия вошла в число пилотных проектов.

Предполагаемые сроки строительства – 2022-2023 год. Центр разместится в центре поселка и будет включать спецклассы, музейно-выставочное пространство, зрительный зал на 200 мест, подсобные помещения, кафе-буфет. Здание предполагается построить одноэтажным.

Сообщается, что в данный момент местный дом культуры в Нижнем Бестяхе располагается в ветхом деревянном аварийном здании 1982 года постройки, «поэтому новый центр культуры здесь очень ждут». Нижний Бестях является крупным транспортно-логистическим узлом Якутии. Поселок расположен на берегу реки Лена напротив Якутска, там находится железнодорожная станция и стыкуются федеральные автотрассы «Лена» и «Колыма», там проживает более 4 тыс. человек.

Нацпроект «Культура» реализуется в стране в рамках указа президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Всего на его реализацию из бюджета в 2019-2024 гг. планируется выделить 113,5 млрд рублей.