В Латвии ввели масочный режим в публичных местах

Власти Латвии обязали всех жителей страны надевать маски в публичных местах и ограничили число участников массовых мероприятий в целях сокращения числа заболеваний коронавирусом.

На частных мероприятиях в помещениях разрешено собираться не более чем десяти лицам, на открытом воздухе – до 100 человек, передает РИА «Новости».

С начала пандемии в Латвии выявили 3 тыс. 958 случаев инфицирования COVID-19, из них 49 летальные.

Ранее в Швеции из-за коронавируса ограничили посещение ночных клубов до 50 человек, а на Кипре ввели комендантский час.