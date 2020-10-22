В двух округах Кипра введен комендантский час из-за коронавируса

В кипрских провинциях Лимасол и Пафос в связи с распространения COVID-19 ввели комендантский час. Теперь передвижение граждан запрещено с 23.00 до 5.00 кроме экстренных случаев, меры будут действовать с 23 октября по 9 ноября.

«Передвижение граждан запрещено с 23.00 до 5.00 следующего дня, за исключением поездок по неотложным медицинским причинам (из/в аптеку, больницу) или в служебных целях при предъявлении соответствующей справки или доказательств», – приводит правительственное бюро печати и информации республики решение совета министров Кипра, передает РИА «Новости».

В решении также указывается, что работа предприятий общественного питания (рестораны, в том числе в гостиницах и других местах размещения туристов, таверны, кафе, пиццерии, пабы, закусочные, бары, кафе) разрешена до 22.30. После этого времени они могут доставлять еду на дом. Отменяются все вечерние спортивные и общественные мероприятия детей до 18 лет.

В масштабах всей страны ограничивается присутствие людей на собраниях. Использование масок становится обязательным в общественных местах на открытом воздухе для всех в возрасте от 12 лет и старше. Разрешается проведение игр на спортивных объектах в рамках спортивных чемпионатов без присутствия зрителей при соблюдении соответствующих протоколов, говорится в сообщении.

Ранее правительство Чехии одобрило приезд в республику для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19 военных медиков из стран Евросоюза и НАТО. В сентябре газета ВЗГЛЯД сообщала, что в странах Европы и Израиле началась вторая волна коронавируса. Это приводит к закрытию границ и введению карантина.