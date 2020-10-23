Алиев заявил о взятии под контроль 13 сел в районах Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанской армией 13 сел в четырех районах вокруг Нагорного Карабаха.

«Азербайджанская армия освободила два села в Ходжавендском, пять сел в Джебраильском, два села в Зангиланском и четыре села в Губадлинском районах», – написал Алиев на своей странице в Twitter.

Ранее Алиев заявил, что в случае атаки на нефтегазопроводы Ереван будет жестко наказан Баку и странами, часть энергетической безопасности которых обеспечивается за счет Азербайджана.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне заявил, что Азербайджан понес большие потери в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе и теперь вынужден задействовать последние резервы.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.