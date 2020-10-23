Захарова заявила об открытой цензуре Twitter и Facebook

Россия ежедневно испытывает на себе действие цензуры со стороны Twitter и Facebook, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Одна из опасностей в данной сфере заключается в монополизации онлайн-пространства, доминировании американских корпораций и отсутствии транспарентности и общепринятых правил. Мы это наблюдаем в нашей работе на ежедневной основе, видим и открытую цензуру со стороны того же Twitter, Facebook, когда на российские СМИ без суда и следствия навешивают ярлыки якобы ненадежности, исключают из поиска, блокируют и удаляют аккаунты», – передает заявление Захаровой ТАСС.

Она отметила, что США выслеживает в соцсетях журналистов и экспертов, несогласных с политикой Вашингтона, называют их «российскими ботами и троллями» и лишают возможности выражать личное мнение.

Ранее Захарова заявила о вмешательстве Facebook в дела России посредством блокировки российских аккаунтов.