Захарова назвала вмешательством блокировку российских аккаунтов в Facebook

Блокировка российских аккаунтов в социальной сети Facebook является вмешательством в дела России, так как это элемент формирования информационной повестки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«То, что действительно требует фокусировки, это те действия, которые предпринимает компания [Facebook] (...) по зачистке информационного пространства, а это и есть зачистка. Можно называть цензурой, можно называть как угодно – но мы понимаем, о чем идет речь», – передает слова Захаровой РИА «Новости».

Она добавила, что Facebook публично заявил о том, что администрация сервиса «обезвредила» три группы учетных записи из России. «Обезвредила. То есть уже создается таким образом ощущение, что есть некие агрессивные действия со стороны Российской Федерации в отношении Соединенных Штатов, общества, пользователей и так далее. И вот эта компания стоит на страже неких чуть ли не глобальных интересов нации, народа в преддверие важнейшего события выборов президента США. Это и есть формирование общественного мнения», – сказала Захарова

Представитель МИДа пояснила, что блокировка аккаунтов является «элементом формирования информационной повестки». «Если раньше под цензурой понимался только запрет некой информации на ее публикацию, то сегодня цензура пошла куда дальше, она стала не только и не столько элементом запрета, сколько моделированием информационного пространства. А теперь главный вопрос: моделирования какого пространства? Американского? Мне кажется, уже речь идет именно об элементах вмешательства в наши дела, потому что речь идет о блокировке наших информационных ресурсов», – отметила Захарова.

Facebook заявил о блокировке трех сетей аккаунтов из России в связи с нарушением ее «политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства». Посольство России в Вашингтоне обвинило Facebook в цензуре и призвало администрацию соцсети перестать уклоняться от обсуждения проблем с Москвой.

Ранее МИД России призвал социальные сети Facebook и Twitter после блокировки аккаунтов из России пересмотреть свою политику для соблюдения международных норм.