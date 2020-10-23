Минприроды оценило версию о связи аварии в Норильске с таянием вечной мерзлоты

По предварительным данным, разлив топлива на ТЭЦ-3 под Норильском не связан с таянием вечной мерзлоты, заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

«Многие связывали это (разлив топлива – прим. ВЗГЛЯД) с таянием вечной мерзлоты. Но то, что мы визуально там наблюдали, – это не связано с мерзлотой, скорее всего. Это еще предстоит доказать», – сказал Кобылкин в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

Глава Минприроды отметил, что ситуация на Камчатке, где произошла массовая гибель морских животных, улучшается.

«Ситуация становится лучше, наши водолазы смотрят периодически, как восстанавливается (подводный – прим. ВЗГЛЯД) мир», – сообщил он.

Кроме того, Кобылкин сообщил, что причиной гибели морских животных на Камчатке стала токсичность водорослей, но еще нет понимания.

«Это токсичность водорослей в этот период времени. А вот на что среагировали водоросли – это самое, наверное, интересное и главное, потому что хотелось бы посмотреть, почему было снижение кислорода в воде. На этот вопрос пока у меня нет ответа», – сказал он.

Глава Минприроды уточнил, что сейчас организация экспедиции по выяснению причин, приведших к экологической катастрофе, невозможна в связи с периодом штормов в акватории региона. «Мы хорошо подготовимся и на следующий год, я думаю мы проведем хорошую научную экспедицию по изучению Тихого океана в этой зоне», – заключил Кобылкин.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. Более чем через месяц после аварии специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3. Президент Владимир Путин потребовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». Ущерб, по оценке Росприродназдора, составил 147,7 млрд рублей. «Норникель» заявил, что оспаривает рассчитанный размер вреда, но при этом подтверждает обязательства ликвидировать последствия.

В начале октября загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Минприроды Камчатского края сообщало, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

В Генпрокуратуре сообщали, что в пробах воды, взятой криминалистами МВД на Халактырском пляже на Камчатке, ядовитых веществ в них нет, но найдены следы горюче-смазочных материалов.

В Русском географическом обществе сообщили, что экологическое происшествие у берегов Камчатки имеет природное происхождение. Следственный комитет рассматривает природную причину в качестве основной версии загрязнения.