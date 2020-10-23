Кремль оценил возможность встречи Пашиняна и Алиева в Москве

Россия делает все, чтобы остановить войну и вывести вопрос урегулирования в Нагорном Карабахе в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия организовать встречу лидеров Армении и Азербайджана в Москве.

«Путин вчера говорил о том, что он находится в постоянном ежедневном контакте и с Алиевым, и с Пашиняном. И, отвечая на этот вопрос, я только могу еще раз повторить, что глава Российской Федерации делает все, что возможно для того, чтобы остановить войну и вывести процесс урегулирования карабахского конфликта в мирное русло», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, готова ли Россия направить такое приглашение и организовать встречу двух лидеров.

Напомним, в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность приехать в Москву для встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и проведения переговоров по Нагорному Карабаху. Алиев также сообщил, что Баку готов к переговорам с Ереваном в Москве или любом другом месте.