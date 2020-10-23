Прокурор в Париже потребовала для Винника 10 лет тюрьмы

Прокурор в Париже потребовала приговорить россиянина Александра Винника к 10 годам заключения по делу о кибератаках и 750 тыс. евро штрафа.

«Учитывая серьезность фактов, ...я прошу приговорить Александра Винника к 10 годам заключения и оставить его под стражей», – передает РИА «Новости» слова прокурора на заседании.

Она также требует приговорить Винника к штрафу размером в 750 тыс. евро.

Россиянин обвиняется во Франции в вымогательстве и отмывании денег. По данным стороны обвинения, он создателем и причастен к распространению вредоносной программы-вымогателя Locky, жертвами с 2016 по 2018 год стали около 200 частных лиц и компаний во Франции.

В ходе первого дня заседания в понедельник Винник опроверг все выдвинутые против него обвинения. Он заявил, что никогда не слышал о вредоносной программе Locky до его экстрадиции во Францию.

Винник был задержан в Греции по запросу США. Было решено выдать его в первую очередь Франции, затем – в США, в третью очередь – в Россию. В феврале Апелляционный суд Парижа постановил оставить под стражей Винника. Во Франции его обвинили в помощи киберпреступникам и отмывании денег.