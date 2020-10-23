Замглавы московской таможни Цуканов задержан за взятку

Замначальника Московской таможни – начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Сергей Цуканов задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки в 500 тыс. рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники ФСБ задержали замначальника Московской таможни 48-летнего Сергея Цуканова при получении взятки в размере 500 тыс. рублей», – сообщил источник ТАСС.

По данным источника, знакомый таможенника сотрудник фирмы, действующей в интересах меховой компании ООО «Меховой мир», сообщил Цуканову, что его подчиненные якобы необоснованно изъяли товары у компании в ходе таможенной проверки. Цуканов совместно с другими неустановленными сотрудниками его подразделения решили потребовать взятку за допуск к изъятым товарам «Мехового мира». Он сообщил своему знакомому о необходимости передать 500 тыс. рублей и в ходе нескольких телефонных звонков подтвердил эти договоренности.

«Вечером 22 октября представители компании, представлявшей интересы «Мехового мира», в рамках оперативного эксперимента передали Цуканову 500 тыс. рублей, после чего сотрудник таможни был задержан», – сказал источник.

В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По данной статье Цуканову грозит штраф от 2 до 4 млн рублей и лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.