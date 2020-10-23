Эксперты спрогнозировали возможный ответ России на размещение ракет США в АТР

«Можно вернуться к варианту размещения баллистических ракет времен СССР на Дальнем Востоке. Тогда в зоне поражения окажется вся Аляска и часть континентальной территории США», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин, комментируя заявление президента Владимира Путина о возможном ответе России на размещение США ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Еще на этапе выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Владимир Путин гарантировал, что Россия не будет первой размещать такие вооружения. А если и будет, то лишь в тех регионах, где их разместят США, – сказал эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин. – В период холодной войны у СССР имелись баллистические ракеты средней дальности комплекса «Пионер» на Чукотке, на базе «Анадырь-2». Это единственное место, откуда они доставали до части континентальной территории США, включая несколько крупных городов».

Теоретически сейчас можно вернуться к советскому варианту размещения ракет, добавил собеседник. И тогда в зоне поражения российских ракет окажется вся Аляска, где расположены важнейшие объекты американской противоракетной обороны.

«Однако сейчас ракет подходящего класса у нас нет. Президент России говорил о разработке двух вариантов на основе уже имеющихся систем вооружений. Первый – это гиперзвуковой комплекс или баллистическая ракета на базе «Искандера», второй – крылатая ракета, которая, вероятно, будет вариантом уже имеющихся у России морских или авиационных ракет», – предполагает Кашин.

Схожее мнение высказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД и замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. Эксперт отметил, что никаких ракет, о которых заявляют американцы, сегодня не существует ни у России, ни у США.

«Ранее действовал договор о РСМД, он выполнялся. Прежде чем размещать ракеты, их нужно создать. Поэтому пока такие разговоры носят исключительно теоретический характер. Что касается регионов размещения, то выбор тут достаточно ограничен. У США – это Япония и Южная Корея, у России – наш собственный Дальний Восток», – заключил Храмчихин.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена будет принять ответные шаги на размещение Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«У нас, к сожалению, появляются там новые угрозы. Вот, например, заявление наших американских партнеров о возможности размещения ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе нас, конечно, не может не настораживать. И, без всякого сомнения, мы вынуждены будем что-то предпринимать в ответ», – передает ТАСС слова президента на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил, что Штаты планируют обсудить с рядом азиатских стран способы повышения мер защиты союзников на фоне роста угрозы со стороны Китая, включая возможность размещения ракет средней и малой дальности.

В августе Китай выступил против планов США разместить ракеты малой и средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пекин также заявил, что присоединится к переговорам России и Соединенных Штатов по ядерному разоружению, лишь если американцы сократят свой ядерный арсенал до уровня Китая.

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