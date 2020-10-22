В нескольких районах Греции ввели комендантский час из-за COVID-19

В Греции в районах с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 ввели комендантский час, запрещено передвижение с 00.30 до 5.00. Соблюдение масочного режима обязательно как в закрытых помещениях, так и на улице по всей стране.

«Я снова с вами общаюсь, потому что вторая волна пандемии набирает обороты. Везде в Европе, но теперь и здесь, в Греции», – сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая с телеобращением к гражданам, передает РИА «Новости».

Мицотакис заявил, что в последние дни в Греции наблюдается резкий рост заболеваемости, что в некоторой степени связано с увеличением количества тестов, но очевидно, что в некоторых регионах вирус уже распространяется высокими темпами.

«Вторая волна сложнее. Сейчас вирус поражает людей всех возрастов, но особенно молодых людей. И он пронизывает регионы, города и даже районы. Ближайшие месяцы будут тяжелыми», – сказал премьер.

Мицотакис добавил, что теперь в Греции есть карта с уровнями распространения коронавируса и с соответствующими мерами.

«На новую атаку коронавируса, по предложениям экспертов, мы отвечаем двумя новыми мерами. Во-первых, в районах с опасным ростом числа случаев, на уровнях три и четыре, движение будет запрещено с 00.30 после полуночи до 5.00 утра. Исключение будет для тех, кто работает в ночное время и в экстренных случаях», – сказал Мицотакис.

«Во-вторых, использование маски становится обязательным повсеместно. Не только в помещении, но и на улице. Потому что коронавирус таится повсюду, не дожидаясь входа в магазин. Проще говоря, мы теперь будем входить в кафе или ресторан в масках. Которые мы снимем, только когда сядем за стол», – добавил он.

Также премьер Греции сообщил, что реализация двух новых мер начнется в 6.00 утра субботы. «Две новые меры будут сопровождаться усилением контроля за соблюдением существующих мер. Владельцы магазинов, которые не соблюдают правила, а также работодатели, не защищающие своих сотрудников, будут наказаны. И, конечно же, удаленная работа будет расширена, где это возможно», – сообщил он.

Кроме того, Мицотакис заявил, что наказание предпринимателей за незаконную деятельность в сфере развлечений будет особенно строгим. Он заверил, что правительство Греции продолжит поддерживать предприятия и трудящихся, пострадавших от кризиса в области здравоохранения, но его арсенал не безграничен.

«Впереди нас ждет трудный квартал. Однако я закончу оптимистичным сообщением. Потому что впервые с начала этих перипетий на горизонте появляется перспектива получения безопасной и эффективной вакцины. И правительство позаботилось о том, чтобы мы получили ее вовремя и сделали ее доступной для всех как можно быстрее», – заключил Мицотакис.

В четверг комендантский час из-за коронавируса ввели в 38 департаментах Франции, а также в кипрских провинциях Лимасол и Пафос.

Ранее профессор медицинского факультета Университета города Патры и член экспертного комитета Минздрава Греции Хараламбос Гогос заявил, что российская вакцина обеспечивает почти стопроцентный иммунный ответ.